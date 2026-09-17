Florida restringe la inteligencia artificial en escuelas y universidades

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Florida restringirá el uso de inteligencia artificial (IA) en escuelas públicas y universidades estatales. El Consejo de Educación aprobó por unanimidad nuevas normas que entrarán en vigor en julio de 2027 y afectarán a más de tres millones de estudiantes, según documentos citados por EFE.

Las reglas prohíben utilizar IA para satisfacer necesidades sociales de los alumnos o simular amistad, compañía y relaciones emocionales. También impiden que los estudiantes empleen estas herramientas para realizar trabajos o evaluaciones calificadas.

La normativa establece además límites a sistemas con diseños antropomórficos. Estas herramientas no podrán incentivar una interacción prolongada con los estudiantes.

Nuevas reglas para estudiantes y profesores

Las escuelas deberán obtener el consentimiento de los padres para implementar herramientas de IA. Si una familia rechaza su uso, el centro educativo tendrá que ofrecer alternativas de enseñanza sin esta tecnología.

La normativa también prohíbe emplear IA para vigilar conductas o elaborar perfiles psicológicos de los estudiantes. El uso de estas herramientas requerirá supervisión de profesores y administradores.

Los docentes y responsables educativos recibirán capacitación sobre seguridad, riesgos y limitaciones de la inteligencia artificial, informó EFE.

Estados de EE.UU. endurecen controles sobre la IA

Florida se suma a Los Ángeles y Nueva York, dos de los mayores distritos escolares de Estados Unidos, que ya adoptaron restricciones. Los Ángeles prohibió el uso de IA generativa en distintos contenidos, mientras Nueva York estableció una moratoria de un año para estudiantes de preescolar a octavo grado.

Según TeachAI, 24 estados han emitido lineamientos sobre IA en las aulas. Además, FutureEd ha identificado 77 proyectos de ley relacionados con esta tecnología educativa en 27 estados.

El debate también se extiende al desarrollo de la IA. El director de Anthropic, Dario Amodei, ha pedido reducir su ritmo de desarrollo por los riesgos asociados. El presidente Donald Trump, en cambio, rechazó esas peticiones por considerar que podrían favorecer a China. EFE también informó sobre las advertencias del gobernador de Florida, Ron DeSantis, respecto al impacto político de apoyar la IA.

Con información de EFE

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