Empresa paga 2 000 dólares por probar inteligencia artificial erótica durante un mes

La empresa Joi AI contrató a 10 personas para analizar el impacto de la masturbación diaria asistida por inteligencia artificial erótica en el estrés y la concentración.

El experimento busca evaluar si la interacción digital guiada funciona como un ritual de bienestar.

🤖 ¿En qué consistió el estudio de Joi AI?

La plataforma Joi AI reclutó a los participantes entre más de 150 000 postulantes para probar sus acompañantes virtuales durante 28 días.

Los usuarios interactuaron mediante chats y videollamadas con personajes digitales diseñados para interacciones de adultos.

Según reportó Wired, los seleccionados recibieron 2 000 dólares por registrar sus niveles de energía, ánimo y concentración antes y después de cada sesión diaria.

📊 ¿Cuáles fueron los resultados preliminares?

Un análisis preliminar de 134 informes de sesiones mostró una reducción del 25% en los niveles de estrés y un aumento del 17% en la concentración de los participantes, citó Infobae.

Además, la empresa reportó una disminución del 44% en las ansias de nicotina, alcohol y comida chatarra.

La Directora de Comunicaciones de Joi AI, Julie Levin, afirmó que la herramienta busca combatir el tabú sobre el autoplacer y abordar la soledad masculina.

🧠 ¿Qué dicen los expertos sobre la efectividad?

Expertos independientes expresaron dudas sobre las conclusiones por falta de pruebas científicas objetivas.

La neurocientífica Nicole Prause señaló a Wired que los datos se basan únicamente en autoevaluaciones de los participantes, lo que impide comprobar un impacto directo en la reducción de adicciones.

La implementación de estas tecnologías continúa en debate mientras los científicos analizan sus efectos reales en las relaciones humanas.

Si quieres saber sobre nuevas normativas acerca de la inteligencia artificial en el ámbito musical, puedes leer nuestra notra sobre las IA y Spotify.

Inteligencia artificial erótica; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Es legal usar chatbots de IA con contenido erótico? Depende del país y del tipo de contenido. En la Unión Europea, por ejemplo, se prohíben sistemas de IA diseñados para generar imágenes íntimas o sexuales sin consentimiento, y se exige a los desarrolladores implementar medidas de seguridad razonables. En otras jurisdicciones, el uso puede estar permitido si no infringe leyes de privacidad, protección de menores o derechos de imagen. ❓ ¿Qué riesgos tiene compartir datos personales con IA erótica? Alto. Las autoridades de protección de datos advierten que compartir información sensible (imágenes, ubicación, datos médicos o financieros) con chatbots de IA puede derivar en pérdida de control sobre tu imagen, retención de copias no visibles, generación de metadatos y reutilización de rasgos personales en múltiples contenidos. Además, existe el riesgo de que esos datos sean usados para crear material íntimo no consentido.

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