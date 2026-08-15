Spotify etiquetará a artistas creados con IA para diferenciarlos de personas reales

Spotify usará la etiqueta persona de IA para garantizar la autenticidad ante los oyentes.

Spotify anunció una nueva medida para combatir la desinformación en su catálogo: identificar explícitamente las identidades artísticas generadas por inteligencia artificial.

A partir de mediados de septiembre, la plataforma desplegará la insignia Persona de IA en los perfiles, búsquedas y listas de reproducción de estos proyectos.

La iniciativa responde a las quejas de usuarios que rechazaban interactuar con perfiles que aparentaban ser humanos pero cuya personalidad e imagen eran 100 % virtuales.

¿Cuál es la diferencia entre una canción hecha con IA y un artista virtual?

Spotify aclaró que la nueva insignia evalúa la identidad pública del perfil y no la composición musical.

Esta distinción se basa en elementos visibles como el nombre del proyecto y las imágenes fotorrealistas generadas por IA.

De esta manera, mientras una canción producida con herramientas de inteligencia artificial puede identificarse mediante los Créditos de IA, la etiqueta Persona de IA se reservará para perfiles cuya identidad artística se presenta como una creación generada por inteligencia artificial.

Spotify etiquetará a los artistas creados con inteligencia artificial.

Revisión y bloqueo en recomendaciones

El sistema funcionará mediante la declaración voluntaria del creador o por revisión directa de Spotify en perfiles de gran audiencia.

Además, estas identidades virtuales no ingresarán por defecto en las recomendaciones algorítmicas ni editoriales, reservando la difusión orgánica para los artistas humanos.

Transparencia en la era digital

Esta etiqueta se suma a herramientas recientes como Verified by Spotify y SongDNA.

Si un perfil recibe la insignia por error, el titular podrá apelarla, mientras que los oyentes también podrán reportar cuentas sospechosas para mantener la confianza en la plataforma.

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