Ecuador necesita un debate nacional sobre inteligencia artificial

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Ecuador habla cada vez más de inteligencia artificial, pero buena parte de la conversación todavía se concentra en cómo usarla. Es útil, pero insuficiente. Mientras aquí aprendemos herramientas, en el mundo se disputa quién controla los modelos, los chips, los centros de datos, la energía, los estándares y las reglas que definirán su uso.

Esa disputa tiene una dimensión geopolítica evidente. Estados Unidos produjo 59 modelos de inteligencia artificial considerados notables en 2025 y China 35, según el AI Index 2026 de Stanford.

La distancia de rendimiento entre sus mejores sistemas se ha reducido hasta volverse pequeña y más del 90% de los modelos notables provinieron de la industria privada.

La carrera también es económica, energética y militar. La demanda eléctrica de centros de datos orientados a IA creció 50% en 2025. Naciones Unidas acaba de discutir nuevamente reglas para armas autónomas. Ecuador participó en esas conversaciones y defendió la importancia del juicio humano, el control y la responsabilidad.

Ese contexto plantea una pregunta para el país. No necesitamos competir por construir el próximo modelo de frontera, eso no está en discusión. Necesitamos decidir cómo relacionarnos con sistemas creados fuera de Ecuador que pueden intervenir en educación, empleo, crédito, salud, seguridad, justicia o servicios públicos.

La propia industria empieza a discutir límites. Microsoft publicó esta semana un borrador para que sus sistemas permanezcan bajo control humano y acepten corrección o apagado. OpenAI anunció mecanismos para informar comportamientos inesperados. Empresas estadounidenses y europeas discuten si desacelerar mejora la seguridad o consolida posiciones dominantes: regular también disputa poder económico.

Ecuador tiene razones para entrar en esa discusión. En marzo presentó su estrategia nacional de inteligencia artificial 2025-2029. Sin embargo, el 15 de septiembre la Asamblea archivó con 88 votos un proyecto sobre regulación y promoción de IA por problemas de diseño institucional, costos y protección de derechos. El archivo no elimina la necesidad de reglas. Debería elevar la calidad del debate.

La academia puede investigar cómo estos sistemas afectan empleo, aprendizaje, desigualdad, cultura y democracia. Los científicos deben evaluar capacidades, riesgos y dependencias sin repetir el discurso comercial.

Las empresas necesitan transparentar qué automatizan, qué datos utilizan y cómo responden por errores. Los medios deben cubrir la IA como asunto económico, político, filosófico y social, no únicamente como novedad tecnológica.

El Estado enfrenta tareas concretas: definir criterios para comprar sistemas, exigir evaluaciones de impacto en usos de alto riesgo, proteger datos, garantizar supervisión humana y desarrollar capacidad para auditar herramientas que no creó. También debe decidir qué información estratégica puede alojarse en plataformas extranjeras y qué decisiones públicas nunca deberían quedar únicamente en manos de un algoritmo.

Ese es el debate que falta. No consiste en escoger entre entusiasmo y miedo, sino en construir capacidad de decisión.

Ecuador dependerá de tecnologías creadas fuera de sus fronteras. Esa dependencia no tiene que convertirse en subordinación. Evitarla exige conocimiento, investigación independiente, reglas y discusión pública.

La verdadera desventaja sería adoptar sistemas cada vez más poderosos sin decidir para qué los queremos, qué límites tendrán y quién responderá cuando fallen.

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