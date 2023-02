Mujer se defendió de hombre que intentó agredirla sexualmente en gimnasio

Las autoridades de Florida, Estados Unidos, revelaron esta semana un video en el que se aprecia cómo una mujer lucha contra un hombre que pretendía agredirla sexualmente en un gimnasio.

La mujer se llama Nashali Alma, tiene 24 años y estaba haciendo su entrenamiento como de costumbre en el gimnasio de su condominio, cuando vio que un hombre estaba en la puerta y decidió abrirle pensando que era algún vecino que iba a ejercitarse.

En el clip, publicado por la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, se ve cómo Alma estaba haciendo su rutina cuando el hombre se le acerca de forma sospechosa e intenta tirarla al suelo.

Con lo que el atacante, identificado como Xavier Thomas-Jones, no contaba es que Alma es una entrenadora profesional, quien además levanta peso por deporte, por lo que tiene bastante fuerza.

A woman shares her experience after fighting off a man who physically assaulted her in her apartment complex's gym.



Nashali Alma wanted to speak out about her experience to encourage other women who've dealt with similar incidents to speak out. pic.twitter.com/hyTeO3quRA