Mujer asalta un banco para pagar el tratamiento de su hermana, en Líbano

Redacción El Tiempo (Colombia)

Una mujer libanesa asaltó un banco de Beirut y escapó con USD 13 000 para pagar el tratamiento hospitalario de su hermana enferma. Este hecho se volvió viral este viernes 7 de octubre de 2022, luego de que ella se entregara a las autoridades y quedara libre.

Aunque este hecho tuvo lugar el 14 de septiembre no fue uno cualquiera: el arma que portaba la mujer era de juguete y el dinero que estaba pidiendo era el que ella misma tenía en su cuenta.

Este suceso es un ejemplo de los que están ocurriendo en Líbano debido al congelamiento de los depósitos, desde el año 2019, por la grave crisis económica del país.

Mujer roba su propia dinero

La mujer ha sido identificada como Sali Hafiz y su objetivo era recuperar los ahorros familiares para pagar el tratamiento de cáncer de su hermana, de 28 años.

Ella emitió un video en directo del robo en el que se la escucha gritando a los empleados de la entidad para que le den el dinero mientras las puertas del banco están bloqueadas.

"Me llamo Sali Hafiz, he venido hoy (...) para coger los depósitos de mi hermana que se está muriendo en el hospital", dice en el video. "No he venido a matar a nadie ni a empezar un tiroteo (...) He venido a reclamar mis derechos", añade.

Sali estuvo acompañada de otra mujer que aparece en el video y asegura que habían conseguido más de USD 13 000 dólares. Y, un hombre de pie detrás suyo cargaba lo que parecían fajos de billetes enrollados en plástico.

Ellos escaparon a través de una ventana rota antes de que llegaran las fuerzas de seguridad. El atraco duró menos de una hora.

🇱🇧 | En pleno corralito en el Líbano, una mujer ingresó al banco con un arma y "robó" los US$ 13.000 que tenía en su cuenta y no le dejaban sacar.pic.twitter.com/CxyBh3Qk8B — La Derecha Diario (@laderechadiario) September 14, 2022

Del susto a ser la heroína

Sali se convirtió inmediatamente en una heroína en las redes sociales de Líbano, donde muchos están desesperados por acceder a su dinero y enfadados con el sector bancario al que perciben como corrupto.

Este jueves, tras entregarse finalmente a las autoridades después de haberse dado a la fuga, estas le concedieron la libertad bajo fianza, le impusieron una multa de USD 25 y la prohibición de viajar por seis meses.

"No fue una elección fácil hacer lo que hice", le explica Hafiz a Rachael Thorn, de BBC News. "Pero había llegado al punto de quiebre",

"Me disculpo con todas las personas a las que asusté. Pero, ¿cómo se compara eso con la desesperación, la ira y el dolor que siento todos los días, sabiendo que mi hermana se está muriendo?

"Los bancos son los culpables, no yo", dijo cuando le preguntaron si acepta que puso a otra gente en riesgo.

La gente de Líbano quieren su dinero

Ibrahim Abdallah de Depositors' Outcry, un grupo de defensa de los libaneses con ahorros congelados, dijo que la gente estaba al borde del colapso.

"Hemos estado pidiendo al estado durante los últimos tres años, hemos exigido y protestado de manera pacífica, y nadie ha mostrado ningún interés en nuestra causa", dijo Abdallah a la agencia de noticias Reuters.

