Muerte de Jeffrey Epstein, con nuevos datos tras difusión de nuevos documentos secretos

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

La muerte de Jeffrey Epstein en una prisión federal de Estados Unidos vuelve a quedar bajo escrutinio tras la publicación de nuevos documentos oficiales. Los archivos, difundidos por el Departamento de Justicia, revelan fallas en la vigilancia del recluso, pese a que las autoridades conocían su riesgo de suicidio. La información fue dada a conocer este viernes por The Washington Post.

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Epstein murió el 10 de agosto de 2019 mientras permanecía detenido, acusado de múltiples delitos de tráfico y abuso sexual contra niñas y mujeres jóvenes. De ser hallado culpable, enfrentaba una posible condena de hasta 45 años de cárcel. Su fallecimiento ocurrió un día después de que se hicieran públicos miles de documentos que respaldaban las acusaciones en su contra.

Falencias en el control pese al riesgo de suicidio

Los documentos, publicados tras la aprobación de una ley del Congreso estadounidense el mes pasado, no presentan pruebas que respalden teorías de asesinato. En cambio, profundizan en la hipótesis de una supervisión penitenciaria deficiente. Según los archivos, el sistema carcelario no mantuvo un monitoreo adecuado, a pesar de que Epstein figuraba bajo vigilancia por riesgo de suicidio.

La autopsia concluyó que Epstein se ahorcó en su celda. Sin embargo, tras su muerte surgieron versiones sin sustento que apuntaban a un homicidio, promovidas por diversas figuras públicas, entre ellas algunos congresistas y seguidores del entonces presidente Donald Trump. Los documentos oficiales no respaldan esas afirmaciones.

Los informes se centran especialmente en un episodio ocurrido el 23 de julio de 2019, pocas semanas después del ingreso de Epstein en prisión. Ese día, el personal penitenciario lo encontró semiinconsciente en el suelo de su celda, con una soga alrededor del cuello. El personal lo retiró en una camilla tras sujetarle las extremidades y lo trasladó para una evaluación médica.

El intento previo y las alertas internas

La evaluación médica detectó abrasiones y enrojecimiento en el cuello. Fotografías tomadas a la 1:45 de la madrugada, incluidas en el informe y etiquetadas como “posible intento de suicidio”, muestran a Epstein con una bata azul antisuicidio y signos visibles de irritación en la piel sobre la clavícula.

Tras ese episodio, las autoridades colocaron a Epstein bajo observación constante. Los documentos incluyen notas manuscritas de los funcionarios, registradas cada 15 minutos. En una de ellas, Epstein afirmó que su compañero de celda intentó matarlo. Un funcionario respaldó inicialmente esa versión, aunque los investigadores no lograron confirmarla. El compañero era Nicholas Tartaglione, un expolicía, y no se comprobó ninguna agresión.

Los archivos también incorporan notas de entrevistas con un psicólogo de la prisión, quien observó a Epstein durante las dos semanas posteriores al intento de suicidio. En esas conversaciones, Epstein aseguró que el suicidio contradecía su religión y que no toleraba el dolor físico.

Sin embargo, cuando las autoridades evaluaron retirarlo de la unidad especial para internos con problemas psiquiátricos, el psicólogo jefe de la prisión expresó su preocupación. En un correo electrónico, advirtió que había reducido el nivel de supervisión psicológica en lugar de mantener la vigilancia por riesgo de suicidio. Epstein salió de esa unidad el 30 de julio. Días después, apareció muerto en su celda.

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