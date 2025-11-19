El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó el proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

El anuncio lo hizo este miércoles 19 de noviembre de 2025 en Truth Social.

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Donald Trump aprueba ley que exige publicar archivos Epstein

El mandatario acompañó la noticia con un mensaje en el que acusó a los demócratas de usar el caso para desviar la atención de lo que calificó como “increíbles victorias” de su administración.

La decisión se produjo un día después de que el Congreso remitiera el texto a la Casa Blanca tras su aprobación casi unánime en la Cámara de Representantes.

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Congreso aprueba con respaldo mayoritario

La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein recibió el martes 427 votos a favor y solo uno en contra en la Cámara Baja. Eso reflejó un consenso amplio entre republicanos y demócratas.

El Senado, mediante una moción presentada por el líder de la minoría demócrata Chuck Schumer, aprobó el proyecto sin necesidad de una nueva votación y lo envió directamente al despacho presidencial.

Con la firma de Trump, la fiscal general Pam Bondi informó que el Departamento de Justicia dispone de un plazo de 30 días para liberar la totalidad de los documentos.

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Víctimas y oposición reclaman transparencia

El avance legislativo responde a más de cuatro años de reclamos de transparencia por parte de la oposición y de familiares de las víctimas de Epstein.

Ellos esperan que la publicación de los archivos permita identificar posibles cómplices y responsabilidades penales.

La presión aumentó la semana pasada. Un grupo de demócratas difundió unos 20 000 documentos adicionales que incluían correos en los que Epstein aseguraba que Trump conocía sus crímenes.

También que incluso había pasado “horas” con una de las víctimas en su mansión. Estas revelaciones intensificaron el debate político y aceleraron la aprobación de la ley.

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Reacciones de Trump ante acusaciones

El mandatario republicano se ha mostrado molesto por los señalamientos en su contra vinculados al caso Epstein. El viernes pasado, durante un acto público, ordenó a una reportera que se callara y la llamó “cerdita” cuando ella le preguntó sobre los archivos que lo relacionarían con víctimas del pederasta fallecido. La firma de la ley representa un paso relevante en medio de la controversia, aunque el desenlace dependerá de la publicación completa de los documentos en manos del Departamento de Justicia. Según EFE, la medida abre un nuevo capítulo en la disputa política sobre el alcance de las responsabilidades en torno al caso Epstein.

Con información de EFE