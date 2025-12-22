El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton instó este lunes, 22 de diciembre de 2025, al Departamento de Justicia a divulgar de inmediato todo el material del caso del pederasta Jeffrey Epstein en el que aparezca, después de que el Gobierno de Donald Trump difundiera varias fotografías en las que figura el demócrata.

La solicitud fue transmitida a través de un comunicado de su portavoz, Ángel Ureña, quien pidió al presidente Trump que ordene a la fiscal general, Pam Bondi, la difusión completa de cualquier documento que haga referencia a Clinton. Según el entorno del exmandatario, la publicación parcial del material podría dar pie a interpretaciones erróneas y a una utilización política del caso, señaló EFE.

Ureña advirtió que, si no se hace pública la totalidad de los archivos, quedará en evidencia una práctica de “filtraciones selectivas” destinada a implicar a personas que ya han sido exculpadas reiteradamente por la propia fiscalía. En ese contexto, defendió que Clinton no necesita ningún tipo de protección y que la transparencia total es la mejor vía para cerrar cualquier especulación.

El Departamento de Justicia habilitó el pasado viernes, 22 de diciembre un sitio web para consultar documentos de la investigación sobre Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019.

Esta publicación responde a una ley aprobada por el Congreso que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada relacionada con el caso, aunque la Fiscalía reconoció que el proceso podría demorarse por el volumen y la complejidad del material.

Fotografías de Bill Clinton

Entre los archivos difundidos figuran varias fotografías en las que aparece Clinton, incluidas imágenes junto a Epstein y otras en eventos sociales con figuras públicas. Algunas de estas imágenes fueron compartidas por funcionarios de la Casa Blanca en redes sociales, lo que reavivó el debate político en Washington, según EFE.

Clinton mantuvo una relación social con Epstein durante las décadas de 1990 y 2000, pero hasta ahora no existen pruebas que lo vinculen con los delitos sexuales del financiero.

