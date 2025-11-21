Archivo Epstein, fecha y lista de documentos que serán publicados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

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Incertidumbre sobre archivo Epstein

Sin embargo, persiste una gran incertidumbre sobre qué materiales del gigantesco archivo de la investigación se van a difundir exactamente y en qué plazos.

Trump anunció la firma en su red Truth Social, donde acusó a la oposición de usar el caso para distraer a la opinión pública y aseguró que las revelaciones les afectarán especialmente a ellos, porque Epstein fue “un demócrata de toda la vida”, indicó EFE.

La aprobación legislativa fue inevitable por el amplio respaldo en el Congreso, incluso dentro de su propio partido.

Epstein, condenado en 2008 por prostitución de una menor tras un polémico acuerdo federal, enfrentaba un nuevo juicio por tráfico sexual cuando murió en prisión en 2019.

El archivo que ahora deberá difundirse fue recopilado principalmente por el FBI y el Departamento de Justicia durante la investigación reabierta en 2018. Los materiales incluyen registros financieros, correos electrónicos, videos, fotografías e interrogatorios, y se estima que aún quedan alrededor de 300 gigabytes sin publicar.

La ley ordena poner a disposición del público todos los documentos no clasificados sobre Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, en un formato accesible y descargable.

Vínculos de Epstein con Bill Clinton

Sin embargo, permite retener o censurar información vinculada a investigaciones en curso. Entre ellas se encuentran las pesquisas ordenadas por el propio Trump sobre los vínculos de Epstein con Bill Clinton y el exsecretario del Tesoro Larry Summers. También quedarán protegidos los archivos sensibles que comprometan la privacidad de las víctimas o incluyan material de abuso sexual infantil.

El contenido de los documentos que se divulgarán aún es incierto. Lo conocido hasta ahora no implica que Trump haya cometido delitos relacionados con Epstein, aunque sí confirma una relación cercana hasta 2004.

En los archivos publicados se mencionan correos en los que Epstein insinúa que el ahora presidente conocía sus delitos y pasó tiempo con Virginia Giuffre, una de las víctimas.

¿Cuándo se van a publicar?

La firma de la ley por parte de Trump abre la cuenta atrás para que el Departamento de Justicia publique el material dentro de un plazo máximo de 30 días.

Enlace externo: Jeffrey Epstein

Con información de EFE