Muere Maricarmen, el rostro de la lucha por la vivienda en España

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid impulsó las protestas por el derecho a una vivienda digna en España, murió este miércoles, 7 de octubre de 2026, después de permanecer 15 días hospitalizada, informó el Sindicato de Inquilinas.

Maricarmen murió tras quince días hospitalizada

El desahucio ocurrió el 23 de septiembre. Maricarmen había vivido durante 71 años en el mismo piso de alquiler. Su expulsión generó una ola de movilizaciones en Madrid y otras ciudades españolas.

La mujer tenía un 50 % de discapacidad y problemas de movilidad. Su imagen al ser trasladada en camilla hacia un hospital se convirtió en uno de los símbolos de las protestas.

Según EFE, las movilizaciones desembocaron en una acampada en la Puerta del Sol de Madrid. También aumentaron la presión sobre el Gobierno español para adoptar nuevas medidas relacionadas con la vivienda.

Un acuerdo para volver a su vivienda

Tras varios intentos de desahucio, la empresa propietaria del inmueble alcanzó un acuerdo con el Sindicato de Inquilinas el 28 de septiembre.

El pacto contemplaba que Maricarmen pudiera regresar a su vivienda. El alquiler no debía superar el 30 % de sus ingresos netos.

Sin embargo, el acuerdo llegó cuando la mujer ya permanecía hospitalizada. El Sindicato de Inquilinas lamentó que la solución llegara demasiado tarde.

La organización destacó que el caso de Maricarmen se convirtió en un símbolo de la lucha por una vivienda asequible. Sus movilizaciones también pusieron el debate sobre los alquileres en el centro de la agenda política española.

El llamado ‘decreto Maricarmen’

Durante su estancia en el hospital, Maricarmen participó en vídeos para pedir la aprobación del llamado “decreto Maricarmen”, que planteaba medidas relacionadas con el acceso a la vivienda.

El Gobierno español impulsó posteriormente dos decretos en esta materia. Sin embargo, fueron rechazados por el Congreso de los Diputados.

Tras el adelanto electoral anunciado por el presidente Pedro Sánchez, el Ejecutivo volvió a aprobar dos decretos de vivienda. Estos serán debatidos y votados el próximo 16 de octubre de 2026.

Para el Sindicato de Inquilinas, la muerte de Maricarmen deja un legado de movilización. La organización aseguró que continuará defendiendo el derecho a la vivienda y recordando su lucha.

Con información de EFE

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