Protesta por la vivienda en España llega a su segunda noche en Madrid

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La protesta por la crisis de vivienda en España llegó a su segunda noche de acampada en la Puerta del Sol, en Madrid. Más de 300 tiendas ocupan la plaza, pese al descenso de las temperaturas y al pronóstico de lluvias.

Más de 300 tiendas ocupan la Puerta del Sol

Los manifestantes aseguran que permanecerán en el lugar el tiempo que sea necesario. La movilización es impulsada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Según EFE, los participantes reclaman que el próximo decreto de vivienda incluya contratos indefinidos de alquiler. También piden suspender los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional.

Durante el domingo se realizaron actividades culturales y musicales. En la plaza también funcionan una cocina popular y un centro logístico para distribuir agua y alimentos.

El decreto de vivienda será clave este martes

El martes, 29 de septiembre de 2026, es una fecha central para los manifestantes. Ese día, el Consejo de Ministros prevé abordar un real decreto sobre vivienda.

EFE informó que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo trabaja “contra reloj” para llevar la propuesta al Consejo de Ministros. La medida deberá continuar después su trámite parlamentario.

La protesta comenzó el sábado, después de una manifestación contra el desahucio de Maricarmen Abascal. La mujer tuvo que abandonar la vivienda que alquilaba desde hacía 70 años.

Maricarmen Abascal envía un mensaje desde el hospital

Abascal, que permanece ingresada en un hospital, envió un mensaje de apoyo a quienes participan en la acampada. La mujer pidió mantener la movilización y defender el acceso a la vivienda.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, expresó su “sorpresa” e “indignación” por la acampada y pidió recuperar la normalidad en la Puerta del Sol.

La protesta también se trasladará a Barcelona. El Sindicat de Llogateres de Catalunya convocó una movilización para este lunes, 28 de septiembre de 2026, coincidiendo con un acto al que asistirá Sánchez. Los manifestantes reclamarán que el decreto contemple contratos indefinidos de alquiler.

Con información de EFE

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