Protestas por la vivienda en España llaman a huelga general

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Organizaciones de inquilinos que lideran las protestas por el alto costo de la vivienda en España llamaron a la ciudadanía a una huelga general. El anuncio se produjo ante el posible rechazo de dos decretos impulsados por el Gobierno, indicó EFE este 2 de octubre de 2026.

Protestas por la vivienda llegan al Congreso

Según EFE, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, calificó como “muy grave” el eventual rechazo de las medidas. La dirigente habló desde la Puerta del Sol de Madrid, donde activistas mantienen una acampada desde el sábado, 26 de octubre de 2026.

Parte de los manifestantes marchó hacia el Congreso de los Diputados mientras los legisladores debatían los decretos. Las organizaciones consideran que las propuestas representan medidas mínimas frente al aumento de los precios de la vivienda.

Congreso de España debate los decretos

El rechazo de las medidas parecía probable después de que Junts anunciara su oposición. El Partido Popular y Vox también habían adelantado su voto en contra.

EFE señaló que Junts presentó una propuesta alternativa al Gobierno. La decisión del partido catalán generó malestar entre las organizaciones que participan en las movilizaciones.

Del Río sostuvo que un eventual rechazo demostraría que el Parlamento prioriza los intereses vinculados a la especulación inmobiliaria. También cuestionó al Gobierno de coalición por no atender las demandas planteadas durante las protestas.

Sindicatos de inquilinos anuncian más movilizaciones

En Barcelona, el Sindicat de Llogateres también llamó a organizar una huelga general y una movilización permanente. Su portavoz, Enric Aragonès, habló frente a la sede de Junts, donde se concentró cerca de un centenar de personas.

Aragonès pidió al partido catalán reconsiderar su posición antes de la votación. Además, afirmó que representantes del sindicato ya habían tratado las medidas de vivienda con Carles Puigdemont.

De acuerdo con EFE, las protestas continuarán durante los próximos días. Para este sábado está prevista una manifestación en L’Hospitalet de Llobregat, mientras sigue la acampada en la plaza de Catalunya de Barcelona.

Con información de EFE

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