Moderna está desarrollando dosis única de refuerzo contra covid-19 y gripe

La farmacéutica estadounidense Moderna anunció este jueves 9 de septiembre de 2021 que comenzó un programa para desarrollar una vacuna de una única dosis que combina un refuerzo contra el covid-19 y otro contra la gripe.

“Hoy anunciamos el primer paso de nuestro novedoso programa de vacunas respiratorias para el desarrollo de una vacuna de dosis única que combina un refuerzo contra el covid-19 y un refuerzo contra la gripe”, aseguró la compañía en un comunicado.

