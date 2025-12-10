María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, ya se encuentra en Oslo, confirmó el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes e informó las actividades que cumplirá, este miércoles 10 de diciembre de 2025.

Más noticias:

El Comité Nobel Noruego anunció que María Corina Machado ya está en Oslo

El presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, confirmó que María Corina Machado ya está en Oslo.

Machado llega a Oslo luego de un año de permanecer en la clandestinidad y tras denunciar persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Watne Frydnes informó que la líder de la oposición venezolana ya no comparecerá en el balcón del Grand Hotel de la capital noruega para saludar a sus seguidores.

Esto, porque Machado quiere reunirse directamente con sus familiares.

Le puede interesar: Nicolás Maduro minimiza el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado

La salida de María Corina Machado de Venezuela

La líder opositora María Corina Machado salió de Venezuela en la madrugada del martes, 9 de diciembre de 2025, en una operación marítima organizada en estricto secreto, confirmaron este miércoles fuentes consultadas por medios internacionales, según ABC Internacional.

La dirigente, que permaneció más de un año en la clandestinidad, llegó a la isla de Curazao en el primer tramo de un viaje cuyo objetivo final era asistir a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, informó ABC Internacional.

Según dos funcionarios estadounidenses citados por ABC Internacional, Machado abordó una embarcación pequeña para cruzar las aproximadamente 40 millas que separan la costa venezolana de Curazao.

Más información: María Corina Machado promete una ‘nueva era’ para Venezuela

Las condiciones meteorológicas complicaron la navegación, con olas de uno a dos metros y vientos del este de fuerza 5 y 6 en la escala Beaufort.

Ese escenario, descrito por las fuentes, coincidió con retrasos que finalmente impidieron a la opositora llegar a tiempo al acto. Su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su nombre, recordó ABC Internacional.

Dificultades que enfrentó María Corina Machado

El traslado por mar reflejó las dificultades que enfrenta la oposición venezolana en un entorno de vigilancia constante. Desde agosto de 2024, cuando Nicolás Maduro afirmó que tanto Machado como el candidato Edmundo González “deberían estar tras las rejas”, la dirigente se desplazaba entre paraderos temporales para evitar su captura.

El operativo guarda similitudes con la llamada operación Guacamaya, en la que cinco colaboradores de Machado fueron rescatados desde la residencia diplomática argentina en Caracas.

Le puede interesar: Daniel Noboa envía un nuevo mensaje a María Corina Machado desde Oslo

Una vez en Curazao, Machado envió un mensaje a su equipo confirmando que se dirigía a Oslo, aunque ya era evidente que llegaría con retraso.

El Comité Nobel recibió desde temprano confirmaciones de su tránsito, sin detalles de ubicación por motivos de seguridad. En Caracas, el fiscal general advirtió que la dirigente será considerada “fugitiva” por abandonar el territorio, lo que abre un nuevo pulso político, reportó ABC Internacional.

Con información de EFE.