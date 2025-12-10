El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó a CNN este 10 de diciembre de 2025, tras ser consultado sobre si le importaba el Premio Nobel de la Paz, que “lo que nos importa es la vida del pueblo, la salud, el trabajo, la vivienda”.

La declaración ocurrió en un acto público en Caracas por el aniversario de la Batalla de Santa Inés, después de que María Corina Machado recibiera el galardón.

Más noticias:

Nicolás Maduro minimiza el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado

Nicolás Maduro agradeció las manifestaciones registradas en Oslo, que, dijo, protestaron por “haber manchado” el Premio Nobel de la Paz.

Señaló que recibió imágenes de una marcha “del doble de gente del día de ayer” y pidió a sus simpatizantes un aplauso para “el pueblo de Oslo”.

De acuerdo con EFE, el jefe de Estado aseguró que esos actos reflejan respaldo internacional y afirmó que su gobierno seguirá adelante con una ruta que, según él, apuesta por “la paz, la estabilidad y el desarrollo”. También ironizó sobre la presencia de los presidentes Javier Milei y José Raúl Mulino en la ceremonia del Nobel y dijo que ambos “se atemorizaron” al ver las protestas en las calles de Noruega.

Reacciones durante la ceremonia del Nobel en Noruega

Durante el evento oficial en Oslo, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó a Maduro a reconocer los resultados de las elecciones de 2024 y a renunciar al cargo para abrir un camino hacia la “democracia”.

La premiada, María Corina Machado, dedicó el Nobel de la Paz al pueblo venezolano y a los “héroes” que luchan por la “libertad”, en un discurso leído por su hija Ana Corina Sosa.

En la ceremonia estuvo Edmundo González Urrutia, quien reclama la Presidencia al asegurar que ganó los comicios, pese a la proclamación de reelección hecha por un Consejo Electoral afín al chavismo.

Lee más: María Corina Machado logró salir de Venezuela en barco y bajo secreto hacia Curazao

Contexto del reconocimiento a Machado

Machado se convirtió en la séptima figura latinoamericana en recibir el Premio Nobel de la Paz. El Comité destacó su “incansable labor” en defensa de los derechos democráticos y su lucha por una transición “justa y pacífica” en Venezuela.

La distinción profundizó el conflicto político interno y generó nuevas reacciones del oficialismo, que insiste en deslegitimar el galardón y en atribuirlo a intereses extranjeros.

Con información de EFE