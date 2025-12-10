La líder opositora María Corina Machado salió de Venezuela en la madrugada del martes, 9 de diciembre de 2025, en una operación marítima organizada en estricto secreto, confirmaron este miércoles fuentes consultadas por medios internacionales, según ABC Internacional.

Más noticias

María Corina Machado llegó a la isla de Curazao

La dirigente, que permaneció más de un año en la clandestinidad, llegó a la isla de Curazao en el primer tramo de un viaje cuyo objetivo final era asistir a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, informó ABC Internacional.

Según dos funcionarios estadounidenses citados por ABC Internacional, Machado abordó una embarcación pequeña para cruzar las aproximadamente 40 millas que separan la costa venezolana de Curazao.

Las condiciones meteorológicas complicaron la navegación, con olas de uno a dos metros y vientos del este de fuerza 5 y 6 en la escala Beaufort.

Ese escenario, descrito por las fuentes, coincidió con retrasos que finalmente impidieron a la opositora llegar a tiempo al acto. Su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su nombre, recordó ABC Internacional.

Dificultades que enfrentó María Corina Machado

El traslado por mar reflejó las dificultades que enfrenta la oposición venezolana en un entorno de vigilancia constante. Desde agosto de 2024, cuando Nicolás Maduro afirmó que tanto Machado como el candidato Edmundo González “deberían estar tras las rejas”, la dirigente se desplazaba entre paraderos temporales para evitar su captura.

El operativo guarda similitudes con la llamada operación Guacamaya, en la que cinco colaboradores de Machado fueron rescatados desde la residencia diplomática argentina en Caracas.

Una vez en Curazao, Machado envió un mensaje a su equipo confirmando que se dirigía a Oslo, aunque ya era evidente que llegaría con retraso.

El Comité Nobel recibió desde temprano confirmaciones de su tránsito, sin detalles de ubicación por motivos de seguridad. En Caracas, el fiscal general advirtió que la dirigente será considerada “fugitiva” por abandonar el territorio, lo que abre un nuevo pulso político, reportó ABC Internacional.

Fuentes consultadas en Oslo descartan que su salida haya sido coordinada con el Gobierno venezolano y apuntan a fallas de vigilancia. Su llegada a Noruega, prevista para las próximas horas, ocurre en medio de creciente presión internacional y de tensiones con Estados Unidos, cuyo respaldo reforzó la visibilidad global de la líder opositora.

Enlace externo: María Corina Machado

Con información de EFE