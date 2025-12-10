María Corina Machado no asistirá este miércoles a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, pero viajará a la capital noruega en los próximos días. El Instituto Nobel confirmó su desplazamiento y aseguró que la dirigente opositora venezolana se encuentra “a salvo”, aunque evitó precisar el momento exacto en que llegará.

La organización señaló que la laureada intentó llegar a tiempo y asumió “un viaje en una situación de peligro extremo”. Pese a esos esfuerzos, el Instituto aclaró que Machado no estará en los actos de la jornada. Su hija, Ana Corina Sosa, recibirá el premio en su nombre y leerá el discurso de aceptación en la ceremonia prevista para las 13:00 (12:00 GMT) en el Ayuntamiento de Oslo.

El viaje de la opositora y el contexto de seguridad

La llegada de Machado se mantuvo como un misterio. La opositora permanece en paradero desconocido en Venezuela, y el Instituto Nobel suspendió su rueda de prensa previa a la ceremonia. Machado había prometido viajar y, si logra llegar a Oslo como prevé la organización, hará su primera aparición pública desde enero.

Su familia está ya en la capital noruega. Su madre, su hermana y su hija la esperan, junto con otros miembros de la oposición venezolana que viajaron a la ceremonia. Entre ellos se encuentra Edmundo González Urrutia, candidato presidencial en 2024 y exiliado en España desde septiembre pasado.

Precedentes históricos y apoyo internacional

Varios casos muestran que un galardonado puede ausentarse de la ceremonia. En 2010, el disidente chino Liu Xiaobo no tuvo representación porque permanecía encarcelado. La organización colocó su fotografía en la silla destinada al laureado, y la actriz Liv Ullmann leyó el discurso. En 2022, la esposa del activista bielorruso Ales Bialiatski recibió el galardón en su nombre. Y en 2023, los hijos de la activista iraní Narges Mohammadi viajaron a Oslo para recoger el premio.

Machado invitó a varios presidentes latinoamericanos. En Oslo ya están José Raúl Mulino (Panamá), Javier Milei (Argentina) y Santiago Peña (Paraguay). El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegará en las próximas horas. Tras la ceremonia, los mandatarios se reunirán con el rey Harald V y, luego, mantendrán encuentros individuales con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

