El presidente Daniel Noboa asistió este miércoles 10 de diciembre de 2025 a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, a pesar de que la venezolana no pudo llegar a Oslo.

Mensaje de Daniel Noboa a María Corina Machado

En una publicación en sus redes sociales personales, Daniel Noboa felicitó a María Corina Machado por su Nobel de la Paz y dijo que este refleja una causa común: “la de una región que se une, se levanta y avanza hacia un futuro donde la libertad y la dignidad sean innegociables”.

Noboa agregó: “Hoy Ecuador entero acompaña a un continente que está marcando un antes y un después. Latinoamérica está despertando con fuerza, dejando claro que ninguna dictadura puede resistir cuando los países se unen”.

El presidente Daniel Noboa llegó como parte de los invitados de María Corina Machado a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, y se encuentra sentado junto al presidente de Argentina, Xavier Milei, y su hermana y el presidente de Paraguay, Santiago Peña y detrás del líder opositor Edmundo González, en el Ayuntamiento de Oslo.

Además, en declaraciones posteriores a la ceremonia, Noboa dijo a los medios: “Me alegro por ella, me alegro por todos los venezolanos. Me alegro por Sudamérica, que tanto necesita libertad, necesita dignidad, necesita democracia”.

Agregó: “Nosotros hemos venido acá a cumplir con lo que nos dice nuestro corazón, que es apoyar todas las buenas causas, apoyar la democracia en nuestra región”. Ante la pregunta de si se daría una reunión con Machado, Noboa manifestó su deseo de que lo importante es que esté bien: “… que esté tranquila, que esté bien con su familia”, con la que se va a reencontrar “después de muchísimo tiempo”.

Anteriormente, el Gobierno del Ecuador expresó su complacencia por la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, líder opositora venezolana.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también la felicitó en ese momento: “Hoy más que nunca, las voces valientes se imponen sobre el ruido. Seguiremos firmes: nuestra región no volverá a caer en manos de quienes la destruyeron”.

La Cancillería resaltó que este reconocimiento constituye un homenaje a su valiente e inquebrantable defensa de los valores democráticos, la libertad y los derechos humanos.

En su pronunciamiento oficial, Ecuador subrayó que el galardón representa un llamado urgente al retorno pleno de la democracia en Venezuela, en un clima de respeto, paz y prosperidad para todos sus ciudadanos.

