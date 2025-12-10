El presidente Daniel Noboa asiste a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, en Oslo, como parte de su agenda de la gira presidencial que lo llevó antes a España y Emiratos Árabes Unidos.

Ceremonia de entrega del Nobel de la Paz

El presidente Daniel Noboa llegó como parte de los invitados de María Corina Machado a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, y se encuentra sentado junto al presidente de Argentina, Xavier Milei, y su hermana y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Además, se encuentra detrás del líder opositor Edmundo González, en el Ayuntamiento de Oslo.

La Presidencia de la República dio a conocer ayer, martes 9 de diciembre de 2025, la agenda que Daniel Noboa cumplirá en Noruega, última escala de su gira presidencial.

Según lo previsto, luego de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, el Presidente tendrá una reunión con el rey de Noruega, Harald V, y con Haakon Magnus, príncipe heredero de Noruega.

La última cita en la agenda presidencial se realizará en el mismo día con Jonas Gahr Støre, primer Ministro de Noruega.

María Corina Machado está camino a Oslo

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, lamentó este miércoles no llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Habló por teléfono desde un lugar no revelado con representantes del Instituto Nobel y aseguró que viaja rumbo a Oslo.

Machado dijo sentirse emocionada y honrada por el reconocimiento. En la llamada con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, expresó su pesar por la demora. Confirmó, sin embargo, que asistirá a los actos en Oslo y que ya se encuentra en camino.

Apoyo venezolano a María Corina Machado

La opositora afirmó que conoce que “cientos de venezolanos” viajaron desde distintas partes del mundo para estar en la capital noruega. Comentó que su familia, su equipo y varios colegas ya se encuentran en el lugar.

La exdiputada sostuvo que el Nobel representa un premio para todos los venezolanos. Aseguró que ellos recibirán el reconocimiento en su nombre. Comentó que, cuando llegue a Oslo, podrá reunirse con su familia y abrazar a sus hijos, a quienes no ve desde hace dos años.

