Zohran Mamdani publica archivos del 11-S sobre el aire tóxico de la Zona Cero

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este martes, 8 de septiembre de 2026, la publicación de miles de documentos municipales relacionados con la respuesta de la ciudad a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Los archivos aportan nuevos detalles sobre lo que las autoridades conocían entonces acerca de la calidad del aire en la Zona Cero.

Según informó EFE, la primera tanda incluye más de 170 000 páginas de registros. Entre los documentos aparecen referencias a la presencia de amianto en prácticamente todos los lugares examinados tras los atentados.

Documentos del 11-S revelan qué sabía Nueva York

Mamdani explicó que los archivos permitirán conocer qué información manejaba la ciudad, cuándo tuvo acceso a ella y qué medidas adoptó posteriormente. El alcalde hizo el anuncio acompañado de supervivientes y familiares, pocos días antes del 25º aniversario de los ataques.

EFE señaló que esta será la primera entrega de documentos. La ciudad prevé publicar más archivos durante los próximos meses a través de una página web creada específicamente para facilitar el acceso a la información.

El alcalde también recordó que su primer presupuesto contempla 34 millones de dólares para crear un portal público sobre la respuesta municipal a los atentados.

Calidad del aire y salud tras los atentados del 11-S

La publicación de los archivos pone fin a dos demandas presentadas por la organización 9/11 Health Watch contra la ciudad. Durante años, la organización reclamó mayor acceso a información relacionada con la calidad del aire y los posibles efectos sobre la salud.

Los documentos podrán ser consultados con asistencia de personal especializado. El objetivo será ayudar a las víctimas a localizar información que pueda servir para solicitar fondos de asistencia.

EFE destacó que miles de personas que vivieron, trabajaron o estudiaron cerca de la Zona Cero enfermaron en los años posteriores. Mamdani aseguró que muchas de ellas siguen afrontando enfermedades relacionadas con la exposición tras los atentados.

La documentación solo excluirá datos personales y determinadas evaluaciones de seguridad de edificios del Bajo Manhattan. El resto, prometió el alcalde, será divulgado sin censura.

Con información de EFE

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