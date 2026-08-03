Zohran Mamdani participó en el desfile ecuatoriano en Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, participó el domingo 2 de agosto en el desfile ecuatoriano en Nueva York, un evento que conmemoró los 217 años del Primer Grito de Independencia de Ecuador.

Esta celebración se considera una de las más representativas para la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos.

Cultura ecuatoriana en Queens

El evento se desarrolló en las calles del condado de Queens, donde miles de personas se reunieron para rendir homenaje a la historia, la cultura y las tradiciones del país andino.

Durante la jornada, las calles se llenaron de banderas tricolores, música, bailes y expresiones de orgullo por las raíces ecuatorianas.

Participación comunitaria

Familias enteras, grupos culturales y organizaciones comunitarias participaron en el recorrido, que cada año reúne a residentes de distintas ciudades para celebrar esta fecha histórica.

Mamdani caminó junto a cientos de ecuatorianos y compartió varios momentos con los asistentes.

Mensaje del alcalde

A través de su cuenta en X, el alcalde destacó el significado de la independencia y el aporte de la comunidad migrante a la vida de Nueva York.

“La independencia de toda nación comienza cuando las personas exigen el derecho a forjar su propio futuro”, escribió al inicio de la jornada.

Reconocimiento a la comunidad ecuatoriana

Más tarde, el alcalde volvió a pronunciarse en la misma red social y resaltó la importancia del evento.

“Hoy me uní a miles de ecuatorianos neoyorquinos en Queens para el desfile ecuatoriano más grande de Estados Unidos, con el que se conmemoran 217 años del Primer Grito de Independencia de Ecuador”, publicó.

Entusiasmo entre los asistentes

En el mismo mensaje, Mamdanienvió un reconocimiento a la comunidad ecuatoriana que vive en la ciudad.

“Desde Corona hasta Quito, ese espíritu de autodeterminación perdura. A cada ecuatoriano que ha hecho de la ciudad de Nueva York su hogar: gracias por la cultura y el liderazgo cívico que aportan a nuestra ciudad cada día”, expresó.

La presencia del alcalde fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes celebraron el reconocimiento a una de las comunidades latinas con mayor presencia e influencia en Nueva York.

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