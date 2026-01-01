Zohran Mamdani asumió la Alcaldía de Nueva York este jueves 1 de enero de 2026 tras jurar el cargo en una ceremonia privada realizada minutos después de la medianoche.

Según informó EFE, el nuevo alcalde inició oficialmente su gestión como regidor número 112 de la ciudad más poblada de Estados Unidos, en un acto breve junto a familiares y autoridades, previo a una investidura pública prevista para el mismo día en las escaleras de la Alcaldía.

Mamdani prestó juramento en la estación histórica Old City Hall, una infraestructura de metro cerrada al público y ubicada bajo la sede municipal. El lugar simbolizó, según el propio alcalde, la importancia del transporte público y el legado urbano de Nueva York. La fiscal general del estado, Letitia James, tomó el juramento.

El nuevo alcalde firmó los documentos oficiales y pagó la tasa correspondiente al cargo durante el acto. La transmisión se realizó por el canal oficial de la Alcaldía en YouTube y contó con acceso limitado para medios locales.

Un nuevo alcalde en Nueva York

Con 34 años, Zohran Mamdani se convirtió en uno de los alcaldes más jóvenes en la historia de la ciudad. También marcó hitos institucionales al ser el primer alcalde musulmán y el primero de ascendencia del sur de Asia en ocupar el cargo.

Mamdani realizó el juramento con el Corán, sostenido por su esposa, Rama Duwaji. Durante el acto, agradeció a su familia y definió el cargo como el mayor honor de su vida pública.

La fiscal Letitia James expresó confianza en la nueva administración y destacó la relevancia del momento político para la ciudad. El evento tuvo una duración menor a cinco minutos.

Agenda inicial y primeras decisiones

Horas después del acto privado, el nuevo alcalde confirmó su primer nombramiento. El Departamento de Transporte quedará bajo la dirección de Mike Flynn, funcionario con experiencia en programas de movilidad peatonal y ciclista.

Mamdani anunció que prestará un segundo juramento público a las 13:00 hora local. El senador Bernie Sanders encabezará ese acto, que incluirá una celebración comunitaria abierta en el sur de Manhattan.

A la ceremonia asistirán figuras del ala progresista del Partido Demócrata como Alexandria Ocasio-Cortez, el Defensor del Pueblo Jumaane Williams y el contralor electo Mark Levine.

Contexto político y retos iniciales

Zohran Mamdani llega a la Alcaldía tras desempeñarse como asambleísta estatal durante cuatro años. Su perfil político se asocia al Partido Socialista Democrático de América, organización desde la cual impulsó una agenda centrada en vivienda, transporte y servicios sociales.

El nuevo alcalde asume en un contexto marcado por el alto costo de vida, la inflación persistente y una etapa previa de la ciudad atravesada por renuncias y procesos judiciales en la administración anterior. La gestión de Eric Adams cerró con investigaciones federales que influyeron en el clima político local.

Propuestas de la campaña

Entre los ejes que marcaron su campaña constan medidas para una ciudad más asequible, como el impulso al transporte público, el cuidado infantil, el acceso a alimentos y la política de alquileres. Estas iniciativas requerirán respaldo presupuestario y coordinación con organismos estatales.

Con información de EFE.