Madre enfrenta al asesino que apuñaló 120 veces a su hija

La resolución de un juicio que llevaba más de 28 meses en investigación tuvo, además de una sentencia acorde al infame delito, una estremecedora declaración por parte de quien más clamaba por justicia.

Marci Josephson aprovechó la última sesión judicial para honrar la memoria de su hija y dedicarle unas duras palabras a su asesino. “Lo desprecio (…) es pura maldad”, fueron algunas de sus declaraciones.

Un vehículo equivocado

La historia comienza el 29 de marzo de 2019, alrededor de las 2 a. m., cuando Samantha Josephson, de 21 años, pidió un Uber para desplazarse a su hogar tras salir de una fiesta.



Ella, quien para ese entonces era estudiante de la Universidad de Carolina del Sur, observó en su celular las descripciones del carro solicitado. Y vio llegar uno parecido: un Chevrolet Impala de color negro.

Samantha subió al carro, sin embargo, ese no era su Uber. Al volante iba Nathaniel Rowland.

Según lo descubierto en las investigaciones oficiales, Samantha se percató pronto de que no estaba en el interior del Uber, sin embargo, Rowland puso los seguros, pasó a la parte trasera y la atacó más de un centenar de veces con un arma blanca. La joven murió en el acto.

Rowland llevó el cadáver hasta una zona boscosa y huyó. El día siguiente, apenas 14 horas después de que Samantha expulsara su último resuello, unos cazadores se toparon con el cuerpo. Hicieron el debido reporte a las autoridades.

Para ese momento los compañeros de Samantha también estaban preocupados. Fueron los primeros en ayudar a los oficiales en la reconstrucción de los hechos.

Gracias a las cámaras de seguridad se dio rápidamente con el asesino.

Nathaniel Rowland intentó huir, sin embargo, lo detuvieron.

Desde ese momento hasta la fecha las autoridades se encargaron de la reconstrucción de los hechos. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, en especial aquella del momento cuando Samantha aborda el vehículo equivocado, les dieron la vuelta a las redes sociales y se difundieron de forma masiva por casi todas las plataformas digitales.

GUILTY—Nathaniel Rowland sentenced to life in prison for the murder of USC student Samantha Josephson who mistook his car for an Uber. I reported when Sami went missing and to this day have this bracelet in my car. RIP 🕊 thinking of her family #SamiStrong justice has been served pic.twitter.com/I72vC3jEOb