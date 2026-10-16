Katie Zacharia deja de ser la nueva portavoz de la Casa Blanca

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó su cargo este viernes 16 de octubre de 2026, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, le sugiriera dimitir tras las críticas por su primera semana al frente del puesto.

Un funcionario confirmó la salida a EFE, aunque no precisó si Zacharia renunció o fue cesada. La decisión se produjo pocos días después de su debut ante los periodistas, marcado por cuestionamientos sobre su desempeño y su trayectoria profesional.

Trump aseguró que conversaría con la portavoz antes de que tomara una decisión definitiva. “Si yo fuera tú, me lo replantearía”, afirmó el mandatario al referirse a la continuidad de Zacharia.

Trump sugiere la salida de Katie Zacharia

El presidente estadounidense cuestionó públicamente si el puesto era adecuado para su portavoz. “¿Es esto para ti, Katie? Sinceramente, no necesitas esto”, declaró ante los periodistas.

Trump añadió que permitiría que Zacharia decidiera sobre su futuro. La salida se produjo en medio de las críticas que recibió desde su primera comparecencia oficial.

Según EFE, la portavoz asumió el cargo el lunes 12 de octubre de 2026, después de que Karoline Leavitt dejara el puesto en agosto para centrarse en su familia. Trump había anunciado el nombramiento de Zacharia el viernes 9 de octubre.

Su primera rueda de prensa generó críticas

La primera comparecencia de Zacharia, el martes 13 de octubre, duró apenas 14 minutos. Durante ese encuentro, leyó buena parte de sus declaraciones y respondió solo tres preguntas, todas formuladas por medios conservadores.

Además, tuvo dificultades para responder algunas cuestiones, entre ellas una relacionada con el intercambio de información de inteligencia con Ucrania.

Estas dificultades generaron cuestionamientos sobre su preparación para afrontar las preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

Las dudas sobre su trayectoria profesional

Las críticas también se centraron en su formación jurídica. Trump la presentó como abogada al anunciar su nombramiento, pero Zacharia reconoció que no aprobó el examen de acceso al colegio de abogados de California, que rindió en 2011 tras graduarse en Derecho por la Universidad Pepperdine.

Este viernes, defendió su función en una entrevista con Fox News. Según EFE, sostuvo que su trabajo consiste en representar al presidente ante los medios, no en ejercer como abogada de la Casa Blanca.

Con información de EFE

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