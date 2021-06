Joe Biden se pierde en una cafetería durante la cumbre del G7

En medio de la cumbre que reunió a los líderes del G7, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, protagonizó un hecho bastante particular.

En un video que se viralizó, el mandatario ingresó a una cafetería del complejo en el que se llevó a cabo la reunión entre él y otros mandatarios.

Lo que causó sorpresa fue que el presidente estadounidense entró al lugar equivocado, pues ahí era el sitio de reunión de algunos periodistas que estaban cubriendo el evento.

Una de las reporteras trató de amenizar el incómodo momento preguntándole a Biden cómo estaba resultando la cumbre para él y sus homólogos.

A esto, respondió: “Está yendo muy bien”.

