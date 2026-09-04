Milei sancionará a empresas que operen en Malvinas, instalará una base naval y un Consejo de Seguridad Nacional

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció nuevas medidas sobre las islas Malvinas. El mandatario adelantó sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago. También anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

Durante un mensaje transmitido por cadena nacional, Milei afirmó el jueves 3 de septiembre de 2026, que las compañías involucradas en proyectos en las islas sin autorización argentina serán inhabilitadas para operar en territorio continental. La medida alcanzaría también a accionistas, directivos y proveedores, según informó EFE.

Milei endurece las sanciones por operar en Malvinas

El Gobierno argentino prepara un decreto para acelerar las sanciones. Además, enviará al Parlamento un proyecto de ley para aumentar las penas contra las empresas involucradas.

Milei mencionó especialmente los proyectos petroleros de la israelí Navitas y la británica Rockhopper. La iniciativa podría abrir el camino a una mayor explotación de crudo en las islas.

Argentina ya sancionó a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022. También existen licencias exploratorias de Borders & Southern y JHI.

El presidente sostuvo que Argentina debe actuar con rapidez para evitar que se exploten reservas petroleras bajo el mar del Atlántico sur.

Argentina construirá una base naval en Tierra del Fuego

Milei anunció además un decreto para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa. El objetivo será construir una base naval integrada en Tierra del Fuego.

Según el mandatario, la instalación se convertirá en un importante polo logístico del Atlántico sur. También consideró que permitirá reforzar la posición geopolítica argentina, indicó EFE.

Creación del Consejo de Seguridad Nacional

El proyecto legislativo incluirá además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Este organismo trabajará sobre infraestructura crítica y protección aeroespacial y marítima.

“Un país pobre y sin Fuerzas Armadas, difícilmente puede avanzar de forma efectiva en sus reclamos soberanos“, afirmó Milei.

El presidente sostuvo que el Atlántico sur es una cuestión de seguridad nacional. También destacó el creciente interés internacional por los recursos estratégicos y la Antártida.

Milei vincula Malvinas con la competencia global

Milei mencionó las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la posición estadounidense respecto a Malvinas. Aseguró que Washington podría revisar su postura histórica.

El mandatario también afirmó que el Reino Unido atraviesa un periodo de declive. En contraste, dijo que Argentina tiene un futuro “floreciente”, según EFE.

Con información de EFE

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