El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró este miércoles, 10 de diciembre de 2025, dos años de gobierno y agradeció a través de un posteo en sus redes sociales desde Noruega, donde asistió a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, en el Ayuntamiento de Oslo.

Más noticias

Javier Milei agradeció en su cuenta de X

“¡Muchas gracias por estos dos años! La Libertad Avanza”, escribió el mandatario en su cuenta de X. El mensaje fue acompañado por una fotografía de su asunción, el 10 de diciembre de 2023, en la que aparece junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según recordó EFE.

Milei participó en la ceremonia del Nobel, donde Machado fue reconocida por su “labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. El Comité Nobel anunció la decisión el 10 de octubre pasado, destacó EFE.

El economista ultraliberal llegó al poder en 2023 tras una campaña marcada por un estilo confrontativo y su promesa de combatir la inflación. Su victoria sobre el peronismo en la segunda vuelta presidencial abrió paso a un programa de fuerte ajuste fiscal que redujo el ritmo inflacionario, aunque con un impacto en la actividad económica y en el empleo informal.

Javier Milei enfrentó tres escándalos

Durante sus primeros dos años de gestión, Milei enfrentó tres escándalos que derivaron en investigaciones judiciales y tensaron la dinámica política interna. A pesar de ello, reforzó su proyección internacional y consolidó una alianza con el expresidente estadounidense Donald Trump, cuyo respaldo contribuyó a estabilizar los mercados en la antesala de las legislativas del 26 de octubre.

En esos comicios, el oficialismo obtuvo más del 40 % de los votos y amplió de manera significativa su representación en el Congreso.

Enlace externo: Javier Milei

Con información de EFE