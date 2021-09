Hombre que trató de matar al expresidente Reagan quedará libre sin restricciones en 2022

John W. Hinckley Jr., el hombre que intentó matar en 1981 al presidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989), quedará en libertad sin restricciones en junio de 2022, según el acuerdo al que llegaron sus abogados y la Fiscalía y que fue aceptado por un juez federal del Distrito de Columbia.

El juez Paul L.Friedman confirmó este 27 de septiembre del 2021 en una vista que levantará en la citada fecha las fuertes restricciones impuestas a Hinckley en julio de 2016, cuando salió del hospital psiquiátrico en el que estuvo internado.

“Si no hubiera intentado asesinar al presidente, le habría dado la libertad sin condiciones hace mucho, mucho tiempo”, afirmó Friedman sobre Hinckley, quien el 30 de marzo de 1981, cuando tenía 25 años, abrió fuego contra Reagan a las puertas del Hotel Washington Hilton, del que salía el entonces mandatario tras pronunciar un discurso.

Sin embargo, la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan lamentó la decisión y expresó su firme oposición a la liberación de Hinckley, al considerar que “sigue siendo una amenaza para los demás”.

“Esperamos que el Departamento de Justicia presente una moción ante el tribunal que lleve a la revocación de esta decisión“, señaló la fundación en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

Statement by the Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute on John Hinckley, Jr. pic.twitter.com/5Hf1mBX3ma