Greta Thunberg, acusada de ‘montaje’ sobre su arresto en mina de Alemania

El video que muestra el arresto de la activista medioambiental sueca Greta Thunberg causa revuelo en redes, mientras es acusada de 'montaje' por algunos internautas.

El martes 17 de enero de 2023 se conoció del arresto de la activista durante una protesta social en una mina de carbón de Garzwiler.

El hecho tomó un giro sorpresivo cuando varios videos de la detención que fueron compartidos en Twitter muestran a la joven sonriendo y bromeando con los agentes policiales.

El usuario @PhilAMellows publicó el video acompañado del mensaje "making-of". Mientras que el usuario @EssexPR señaló "eso no es un arresto, es una oportunidad de relaciones públicas para obtener titulares en todo el mundo...".

That’s not an arrest, that’s a PR opportunity to get headlines around the world…

“poor young Greta being frogmarched by big horrible police”

until you watch this video.



How staged, never believe all you see in the MSM #GretaThunberg pic.twitter.com/KLDHXyR12L