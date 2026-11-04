Gina Hinojosa hace historia como primera gobernadora latina de Texas

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

La demócrata Gina Hinojosa se convirtió en la primera mujer latina elegida gobernadora de Texas. Su victoria frente al republicano Greg Abbott marca un giro político en un estado que permaneció bajo control republicano durante más de tres décadas.

La abogada, de origen mexicano, derrotó al gobernador que buscaba un cuarto mandato. También será la primera demócrata en ocupar el cargo desde que Ann Richards dejó el puesto en 1995. Hinojosa será la tercera mujer en gobernar Texas. CBS Texas+1

Según informó EFE, Hinojosa nació en McAllen, en 1973, y creció en la frontera con México. Su acercamiento a la política comenzó cuando participó en una campaña para evitar el cierre de la escuela pública de su hijo.

Legisladora estatal desde 2017, construyó su candidatura con un discurso centrado en la educación pública y el costo de vida.

Gina Hinojosa centró su campaña en las familias trabajadoras

La nueva gobernadora defendió medidas para reducir los gastos de los hogares. Entre sus propuestas estuvieron abaratar la atención sanitaria y la electricidad, reducir los impuestos a la propiedad y aumentar el control sobre las grandes empresas.

En su discurso de victoria, recordó su trayectoria como madre y defensora de la educación pública. EFE destacó que su campaña tuvo un enfoque populista y logró avanzar pese al limitado respaldo inicial de la estructura nacional demócrata.

La inmigración y las grandes tecnológicas marcaron la campaña

Hinojosa también cuestionó las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Criticó la falta de controles en los operativos que afectan a comunidades migrantes.

Otro de sus blancos fueron los centros de datos y las grandes empresas tecnológicas. La demócrata acusó a Abbott de favorecer a grandes fortunas y corporaciones.

Hinojosa venció a Abbott pese a la diferencia de recursos

La campaña de Abbott gastó alrededor de 281 millones de dólares, frente a los casi 37 millones de Hinojosa, según los datos difundidos por EFE.

La victoria de la demócrata representa un cambio en el mapa político de Texas. EFE recogió además el mensaje de Katharine Pichardo, de Latino Victory Fund, quien consideró que el resultado refleja la demanda de cambio entre los votantes del estado.

Con informaicón de EFE

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