Latinos, afroamericanos y un musulmán impulsan una victoria demócrata histórica en EE.UU.

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos dejaron una nueva representación de las minorías en el poder. Los resultados del 3 de noviembre de 2026 marcaron un giro político, especialmente en Texas, donde los demócratas recuperaron espacios que estuvieron durante décadas bajo control republicano, indica EFE.

Texas elige a su primera gobernadora latina

La demócrata Gina Hinojosa, de origen mexicano, se convirtió en la primera mujer latina en gobernar Texas. Su victoria frente al republicano Greg Abbott puso fin a más de tres décadas de dominio republicano en la Gobernación.

También ganó James Talarico, quien se convirtió en el primer senador demócrata elegido por Texas desde 1988. Ambos triunfos reflejan un cambio en el comportamiento electoral de la región, especialmente entre los votantes hispanos.

Según EFE, los demócratas también recuperaron cinco contiendas disputadas a la Cámara de Representantes en el sur de Texas, una zona de mayoría hispana que en 2024 había respaldado a Donald Trump.

Un senador musulmán y un avance para la comunidad gay

Otro de los hitos fue la elección de Abdul El-Sayed en Míchigan. El demócrata se convertirá en el primer senador musulmán de Estados Unidos, un hecho inédito en la historia del país.

En Nuevo Hampshire, Chris Pappas ganó un escaño en el Senado y se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en ocupar una curul en esa Cámara. Su triunfo representa un nuevo capítulo en la participación política de la comunidad LGTBIQ+.

EFE destacó que estos resultados forman parte de una sucesión de primeras veces para grupos históricamente subrepresentados en la política estadounidense.

Georgia, Florida y Nuevo México amplían la representación

La representación de las minorías también llegó a las gobernaciones. Keisha Lance Bottoms será la primera mujer negra en gobernar Georgia. En Florida, el republicano Byron Donalds se convirtió en el primer gobernador negro de ese estado.

Además, Deb Haaland ganó en Nuevo México y será la primera mujer indígena en ocupar esa Gobernación. En California, Xavier Becerra también alcanzó un hito al convertirse en el primer gobernador de origen latino en más de 150 años.

Estos resultados, recogidos por EFE, muestran una transformación en la composición de los liderazgos políticos estadounidenses y una mayor presencia de comunidades históricamente excluidas de los principales cargos públicos.

Con información de EFE

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