Gabriel Boric critica a gobiernos de izquierda que no cuestionan a Venezuela y Nicaragua

Gabriel Boric afirma que tanto los gobiernos de extrema derecha como de izquierda, deben cuestionar las violaciones de los Derechos Humanos. Foto: Twitter @gabrielboric

Redacción Elcomercio.com

El presidente de Chile, Gabriel Boric, cuestionó a los gobiernos de izquierda que tienen una doble moral al momento de juzgar las violaciones de los Derechos Humanos. Lo hizo en medio de su discurso en un conversatorio en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos,

“El respeto por los derechos humanos no debe tener un doble estándar” dijo el presidente chileno.

Boric utilizó de ejemplo a Venezuela y Nicaragua, países donde, según él, la violación de los Derechos Humanos es muy elevada y hay sectores de izquierda que no critican lo que sucede en estos territorios porque los consideran "amigos".

“Realmente me molesta cuando eres de la izquierda y entonces condenas la violación de los derechos humanos en Yemen o en El Salvador. Pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua. No importa si eres de la extrema derecha o extrema izquierda. Son mandatos civilizatorios. El respeto de los Derechos Humanos no puede tener un doble estándar”, dijo el presidente de Chile.

#ÚLTIMAHORA Gabriel Boric: “Me enoja que la izquierda condene la violación de DDHH en Yemen o El Salvador, pero no Venezuela o Nicaragua” https://t.co/yuJExKN7S3 pic.twitter.com/B9w63oHIOx — Monitoreamos (@monitoreamos) September 23, 2022

Boric continuó su relato haciendo énfasis a cuando era diputado y viajó a Venezuela en 2010, cuando Hugo Chávez todavía estaba vivo.

“Comencé a hacerme preguntas cuando vi la represión de las protestas y la manipulación de algunas elecciones. Y dije, bueno, esto no está bien. Tenemos que poder criticarlo. Y la gente de la izquierda en Chile dijo que no, no, no, no. No hablas de nuestros amigos. Y creo que eso está completamente mal”, comentó Gabriel Boric.