Francia refuerza la seguridad en París ante la protesta del sábado 24 de octubre

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El Ayuntamiento de París en Francia pidió este jueves 22 de octubre de 2026, a los ciudadanos extremar las precauciones ante la protesta del sábado contra el encarecimiento del costo de vida. La protesta fue autorizada con un recorrido diferente al solicitado inicialmente por sus organizadores, informó EFE.

París refuerza la seguridad tras vandalismo de comercios

Las autoridades municipales advirtieron sobre posibles nuevos episodios de violencia durante la jornada. El objetivo es evitar que grupos de alborotadores provoquen daños al margen de la movilización social.

Según datos del Ayuntamiento, 451 comercios fueron vandalizados durante los incidentes del sábado 17 y el domingo 18 de octubre. En toda Francia, al menos 3 000 establecimientos sufrieron daños durante las protestas del último sábado, de acuerdo con EFE.

El Consistorio anunció medidas preventivas y un refuerzo de sus agentes. También pidió a los vecinos y comerciantes retirar cubos de basura, bicicletas, terrazas y mobiliario exterior de la vía pública desde el mediodía del sábado.

Además, las autoridades movilizarán hasta 1 000 trabajadores de limpieza para atender posibles incidentes.

Manifestación del sábado 24 de octubre tendrá un recorrido alternativo

La protesta, impulsada por el colectivo estudiantil Interfac y organizaciones afines a los chalecos amarillos, recibió autorización para el trayecto entre la plaza de la Bastilla y la plaza de Nation.

En cambio, fue prohibido el recorrido propuesto inicialmente, que atravesaba la plaza de la República y los Grandes Bulevares hasta llegar a Opéra. Esa ruta pasa cerca de importantes zonas comerciales y monumentos emblemáticos de la capital francesa.

El sindicato CGT, una de las principales organizaciones sindicales del país, participará en la manifestación y desplegará sus propios equipos de seguridad.

Francia aumenta el despliegue policial ante las protestas

Las fuerzas del orden tendrán una presencia un 20 % mayor en todo el país respecto al sábado anterior, según informó EFE. El despliegue busca prevenir nuevos actos vandálicos y proteger los espacios públicos y establecimientos comerciales.

Ante la gravedad de los incidentes, el presidente francés, Emmanuel Macron, convocó para este viernes un Consejo de Defensa. En esa reunión se adoptarán medidas adicionales para responder a los riesgos de violencia durante las manifestaciones.

Con información de EFE

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