Francia ofrece concesiones a estudiantes, pero las protestas continuarán

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El Gobierno de Francia anunció cinco medidas para responder a las demandas estudiantiles, pero las asociaciones consideran insuficientes las propuestas y mantendrán las movilizaciones.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentó este lunes, 26 de octubre de 2026, cinco concesiones para atender las reivindicaciones de los estudiantes. Sin embargo, las asociaciones de alumnos de institutos rechazaron las medidas y anunciaron nuevas protestas en los próximos días.

Según EFE, los dirigentes estudiantiles criticaron que el Ejecutivo comunicara primero las propuestas a un grupo de alumnos y no a sus representantes. Consideraron el gesto un menosprecio y acusaron al Gobierno de intentar dividir al movimiento.

Francia anuncia reformas en el acceso a la universidad

Entre las medidas figura una reforma del sistema de acceso a la universidad. El cambio será parcial el próximo año y más profundo en el siguiente, aunque su aplicación dependerá del Gobierno que resulte de las elecciones presidenciales de abril y mayo.

Lecornu también se comprometió a crear 15 000 plazas en la educación superior. Además, anunció una inversión de 1 000 millones de euros (1 118 millones de dólares) para renovar los institutos, junto con otros 4 000 millones en créditos.

El plan contempla reducir progresivamente a 28 el número máximo de alumnos por instituto. El próximo año, la medida comenzará en la mitad de los centros, especialmente en las zonas más desfavorecidas. También se prevé que las becas aumenten al ritmo de la inflación.

Los estudiantes consideran insuficientes las concesiones

Las asociaciones calificaron los anuncios de “migajas” y reclamaron cambios más profundos. Entre sus principales demandas están la derogación del actual sistema de acceso universitario y la creación de 250 000 plazas en la educación superior.

Los estudiantes también exigen una inversión de 10 000 millones de euros (11 183,5 millones de dólares) y 10 medidas que, según indicaron, llevan tiempo reclamando en reuniones con representantes ministeriales.

Las protestas estudiantiles continuarán en noviembre

Los dirigentes confirmaron que mantendrán las movilizaciones convocadas para el próximo sábado. Además, llamarán a retomar los bloqueos de institutos desde el 2 de noviembre, cuando terminen las vacaciones escolares.

De acuerdo con EFE, los estudiantes también se sumarán a la huelga general convocada por varios sindicatos para el 5 de noviembre. Las protestas, iniciadas en los centros educativos, han atraído a otros sectores sociales.

Con información de EFE

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