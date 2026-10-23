Francia teme un nuevo fin de semana de caos por las protestas

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El Gobierno de Francia prepara un operativo policial masivo para evitar nuevos episodios de violencia durante las manifestaciones previstas este fin de semana, 24 y 25 de octubre de 2026. Orleans concentra la preocupación por las protestas contra un congreso de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN), liderada por Marine Le Pen.

Francia refuerza la seguridad ante nuevas protestas

Las imágenes de saqueos, vandalismo y destrucción registradas el fin de semana pasado mantienen en alerta a las autoridades francesas. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció el despliegue de 70 000 agentes en todo el país para controlar las movilizaciones, informó EFE este viernes 23 de octubre.

El operativo incluirá unidades especializadas de policías y gendarmes, vehículos blindados y helicópteros. También habrá militares encargados de proteger edificios públicos para liberar a más policías y destinarlos al control de las manifestaciones.

Nuñez aseguró que las autoridades actuarán con firmeza frente a los saqueos y los actos violentos. El ministro recibió críticas de sectores de izquierda por la actuación policial y de la derecha por no haber evitado los disturbios anteriores.

Orleans concentra la tensión por el congreso de Marine Le Pen

La ciudad de Orleans, situada a unos 130 kilómetros al sur de París, será uno de los principales focos de atención. Allí, la Agrupación Nacional celebrará un congreso para impulsar la candidatura presidencial de Marine Le Pen.

Se prevé la llegada de unos 10 000 militantes del partido y alrededor de 30 000 manifestantes antifascistas. Las autoridades temen que grupos violentos se infiltren en las protestas y provoquen enfrentamientos.

La Prefectura autorizó una manifestación para el sábado, 24 de octubre de 2026, pero rechazó otra prevista para el domingo. Además, restringió los recorridos para evitar zonas comerciales y reducir el riesgo de nuevos daños, según EFE.

El Gobierno teme nuevos saqueos y daños a comercios

Las autoridades francesas detectaron llamamientos en redes sociales para cometer actos violentos durante las movilizaciones sindicales, estudiantiles y de los llamados chalecos amarillos.

Nuñez recordó que los disturbios del fin de semana anterior provocaron daños en hasta 3 000 comercios del país. Por ello, varias manifestaciones autorizadas seguirán itinerarios alternativos para reducir los riesgos.

Mientras tanto, el presidente Emmanuel Macron recibió en el Palacio del Elíseo a representantes estudiantiles y anunció concesiones para intentar contener las protestas. Sin embargo, las organizaciones no suspendieron sus movilizaciones, indicó EFE.

Con información de EFE

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