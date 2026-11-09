Francia acusa a Irán de ciberataques contra frigoríficos de supermercados

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El Gobierno de Francia señaló este lunes 9 de noviembre de 2026 a Irán como responsable de los ciberataques que afectaron los sistemas de refrigeración de varias cadenas de distribución en octubre. El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, anunció que impulsará sanciones europeas contra los responsables.

Durante una reunión de los ministros de Exteriores del G7 en París, Barrot atribuyó los ataques al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Según informó EFE, el funcionario calificó la operación como un sabotaje informático sin precedentes en territorio francés.

Ciberataques afectaron a 700 instalaciones en Francia

Los ataques ocurrieron el 11 y 12 de octubre de 2026 y alcanzaron cerca de 700 instalaciones de grupos de distribución. Las intrusiones provocaron averías en los equipos de refrigeración, daños en grandes cantidades de mercancía e incluso incendios.

Barrot aseguró que se trató de una agresión contra los intereses nacionales y la seguridad de los ciudadanos. También advirtió que el Gobierno francés no dejará estos hechos sin consecuencias.

Francia anuncia sanciones europeas contra Irán

Como primera medida diplomática, Francia convocó al embajador iraní en París para expresar su protesta. Además, el ministro anunció que su país promoverá sanciones a escala europea contra las personas e instituciones responsables.

“No quedará sin consecuencias”, afirmó Barrot. También señaló que se contemplan otras medidas para responder al ataque y evitar que vuelva a ocurrir.

De acuerdo con EFE, las autoridades francesas iniciaron un procedimiento judicial para investigar los hechos y determinar las responsabilidades.

Ciberataques también afectaron a otros países europeos

La preocupación de Francia se extiende más allá de los supermercados. Días después de los ataques contra los sistemas de refrigeración, también se registraron incidentes informáticos que afectaron a los bancos de sangre del país.

Posteriormente, otros países europeos reportaron ataques similares. Según EFE, estos episodios aumentaron la preocupación por la seguridad de las infraestructuras esenciales y la expansión de las amenazas cibernéticas en Europa.

Con información de EFE

Más información sobre Francia