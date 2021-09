Al menos tres muertos y 50 heridos en descarrilamiento de tren en EE.UU.

Un tren de la empresa Amtrak se descarrilló la tarde de este sábado 25 de septiembre del 2021.

De manera preliminar se reportan al menos tres fallecidos y 50 heridos. Los datos fueron reportados por el medio RT.

En este medio de transporte se movilizaban 160 personas: 147 pasajeros y 13 miembros de la tripulación.

El tren, que se movilizaba de Seattle a Chicago, se descarriló en la localidad de Joplin, en el estado de Montana, Estados Unidos.

“Amtrak está trabajando con las autoridades locales para transportar a los pasajeros heridos y evacuar de manera segura a todos los demás pasajeros”, dijo Kimberly Woods, portavoz de Amtrak.

En los videos e imágenes del siniestro que circulan en redes sociales se aprecia los vagones del tren volteados, maletas desperdigadas por el suelo y personas que circulan por el lugar.

Al momento los equipos de emergencia trabajan en el lugar para atender a los heridos.

JUST IN: Amtrak says a train on the Empire Builder line has derailed in Montana with 147 passengers and 13 crew members on board.



“Amtrak is working with the local authorities to transport injured passengers.” pic.twitter.com/jKhRduToyA