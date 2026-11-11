Evo Morales es acusado de liderar cartel del narcotráfico en Bolivia

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

El Ejecutivo de Bolivia señaló directamente este miércoles 11 de noviembre de 2026 al exmandatario Evo Morales como el principal cabecilla de una estructura dedicada al narcotráfico que opera en el Trópico de Cochabamba, su tradicional bastión sindical y político en el centro del país. De acuerdo con los pronunciamientos oficiales recogidos en EFE, las autoridades sostienen que los recursos ilícitos provenientes de esta zona sirvieron para costear las jornadas de paralización y conflictos sociales registrados durante los meses de mayo y junio.

Señalamientos oficiales contra Evo Morales en Cochabamba

Durante una entrevista concedida a la radio local Erbol, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que Evo Morales, quien gobernó entre 2006 y 2019, encabeza toda la producción de droga que sale desde el Trópico de Cochabamba, territorio catalogado como una de las principales zonas de cultivo de hoja de coca en territorio boliviano.

El secretario de Estado cuestionó públicamente el origen de las instrucciones y de los fondos económicos empleados en las movilizaciones, aseverando que en dicha región ninguna actividad ocurre sin una disposición directa del exgobernante, según informó EFE.

Financiamiento de los bloqueos y saldo de víctimas

El titular de la cartera de Interior explicó que las intervenciones policiales ejecutadas durante las siete semanas de cortes de rutas permitieron detectar la salida de más de ocho millones de bolivianos desde el Trópico de Cochabamba.

Según los reportes oficiales, estos fondos habrían sostenido los 53 días de bloqueos de carreteras impulsados junto con organizaciones como la federación campesina Tupac Katari de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB).

Las movilizaciones exigían la dimisión del presidente Rodrigo Paz bajo el argumento de la crisis económica nacional, dejando un saldo de 16 fallecidos, en su mayoría por la imposibilidad de acceder a atención médica oportuna.

Postura del exmandatario durante las protestas

En el transcurso de aquellas jornadas de conflictividad, Evo Morales intervino públicamente para advertir que el presidente Rodrigo Paz enfrentaba únicamente dos alternativas frente a la presión en las calles. Según EFE, el líder cocalero sostuvo entonces que el Ejecutivo debía optar entre militarizar el país o convocar a elecciones en un plazo de 90 días para evitar que los enfrentamientos continuaran dejando personas muertas y heridas en las carreteras bloqueadas.

Órdenes de captura vigentes contra Evo Morales

Sobre Evo Morales pesan actualmente dos mandamientos de aprehensión emitidos dentro de distintos procesos penales en curso. El Ministerio Público abrió una causa por los presuntos delitos de alzamiento armado y terrorismo al atribuirle el liderazgo de las protestas contra el Gobierno, expediente en el que rige una orden de captura.

A esta disposición se añade una orden de detención previa vinculada a una investigación por trata agravada de personas, en la que se le investiga por haber mantenido presuntamente una relación con una menor de edad durante su mandato presidencial, con quien habría tenido un hijo en 2016; debido a esta causa, el exmandatario permanece resguardado por sus seguidores en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024.

Con información de EFE

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