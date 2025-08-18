El Movimiento al Socialismo (MAS) puede quedar relegado a una mínima representación en el nuevo Parlamento de Bolivia con un solo diputado, en su mayor derrota tras casi dos décadas en el poder. Según el conteo rápido de las elecciones generales que marcaron el fin de casi dos décadas de hegemonía oficialista tanto en el Gobierno como en el Legislativo.

La derrota del MAS y el socialismo en Bolivia, después de 19 años de dominio

En la última gestión legislativa, que se conformó tras los comicios de 2020, el MAS obtuvo 21 de los 36 senadores. Estuvo por encima de los 11 alcanzados por la opositora Comunidad Ciudadana (CC), que lidera el expresidente Carlos Mesa (2003-2005). La también alianza opositora Creemos, del suspendido gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, logró cuatro.

Asimismo, desde 2020, el MAS dominó la Cámara de Diputados con la presencia de 75 asambleístas, casi el doble de los representantes de CC, que obtuvo 39 diputados. Creemos logró 16.

Es decir que de los 96 asambleístas, entre diputados y senadores, que logró obtener el MAS en 2020, en estas elecciones del 17 de agosto del 2025, solo alcanzó a tener un diputado que represente al partido oficialista en la Asamblea Legislativa.

Los otros partidos ante la derrota del socialismo en Bolivia

Según la distribución de escaños con el conteo rápido de la empresa Ipsos Ciesmori, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), del senador opositor Rodrigo Paz Pereira, obtendrá 13 senadores. Por otra parte, la alianza Libre, del expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga, alcanzará 11 senadores.

La alianza Unidad, del empresario Samuel Doria Medina, tendrá 6 senadores. Autonomía para Bolivia –Súmate, del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, alcanzará la representación de un senador.

Hay espacios para cinco escaños más, pero corresponden a los opositores, por lo que la presencia del MAS en la Cámara Alta es nula.

En la Cámara de Diputados, el MAS proyecta tener un solo legislador, según los resultados preliminares. Esto es una derrota luego de haber comandado varias legislaturas con mayoría absoluta.

En las elecciones generales del domingo 17 de agosto del 2025, los bolivianos eligieron presidente, vicepresidente, 36 senadores (cuatro por cada uno de los nueve departamentos), 130 diputados (60 plurinominales y 63 uninominales), 7 representantes de circunscripciones especiales indígena originario campesinas y 9 delegados ante organismos parlamentarios supraestatales.

Según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), Paz Pereira quedó en primer lugar en los comicios al obtener el 32,14 % de votos válidos, tras computar el 95,41 % de las actas,mientras que Quiroga recibió el 26,81 % de los votos, por lo que se prevé una segunda vuelta entre ambos para el próximo 19 de octubre.

De Evo Morales a la caída del MAS en Bolivia y el fin del socialismo del siglo XXI en Bolivia

El expresidente Evo Morales fue una de las figuras más connotadas del denominado Socialismo del siglo XXI en América Latina. El líder cocalero fue presidente de Bolivia durante tres períodos y logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional avalara, no sin polémica, una tercera reelección, que ya había sido desaprobada por los bolivianos en el referéndum del 21 de febrero del 2016.

Sin embargo, muchos denunciaron fraude en los comicios del 20 de octubre de 2019. Morales convocó a nuevas elecciones y comenzaron las movilizaciones sociales que derivaron en su salida de poder el 10 de noviembre de ese año por sugerencia de las Fuerzas Armadas.

Luego del interinato de Jeanine Áñez (2019-2020), el MAS volvió al poder con Luis Arce, quien fue ministro de Economía de Morales. Pero, a la vez, llegó el conflicto interno en el partido político fundado en 1997.

El desgaste del MAS para la derrota del socialismo del siglo XXI en Bolivia

Tras casi dos décadas en el poder, el MAS perdió conexión con la ciudadanía. Luis Arce se convirtió en el presidente más impopular de la región y Evo Morales, aislado en el Chapare y con problemas judiciales (como abuso de una menor), terminó desacreditado.

Ambos líderes arrastraron consigo la imagen del partido y la proyectaron al candidato. Eduardo del Castillo solamente logró el 3% de los votos. El partido quedó fracturado en tres: los que apoyan a Arce, los que siguen a Morales y los que buscan nuevos liderazgos.

Otro factor fue la crisis económica. Del “milagro boliviano” económico solo quedaba el recuerdo. La inflación llegó al 25% anual, solamente superado por Venezuela y Argentina. Además, faltabab dólares y hasta combustible.

Morales acepta los resultados pese a la amenaza de incendiar Bolivia

Morales reconoció los resultados de las elecciones generales. Dijo que es “un voto castigo a la traición”.

“Respeto los resultados, somos un movimiento político democrático, ayer hemos ido a votar y no a elegir (…) humildemente hay que reconocer los resultados“, dijo Morales (2006-2019) en declaraciones a la emisora cocalera Kawsachun Coca.

El exgobernante afirmó que “este resultado es un voto castigo a la traición, a la corrupción”, refiriéndose a la candidatura del presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, quien fue considerado su sucesor, y a la postulación de Eduardo del Castillo por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), partido que lideró por casi 30 años.