El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, desmintió las declaraciones del gobierno de Nicolás Maduro, que aseguró que el video de un operativo militar en aguas del Caribe fue generado mediante Inteligencia Artificial.

Más noticias

Según Hegseth, la acción militar contra una embarcación procedente de Venezuela, presuntamente vinculada al Tren de Aragua, fue real y documentada en vivo, de acuerdo con Caracol Radio.

“Definitivamente no es inteligencia artificial. Lo vi en vivo. Sabíamos exactamente quién estaba en ese barco, qué hacían y a quién representaban”, dijo el funcionario.

Trump respalda operativo con pruebas de narcolancheros

El presidente Donald Trump detalló que en el ataque murieron 11 personas y que se incautaron grandes cantidades de drogas. El mandatario afirmó que existen grabaciones de los tripulantes hablando antes de ser interceptados y que las imágenes muestran “bolsas de droga por todo el barco”.

Trump agregó que el operativo busca enviar un mensaje disuasorio a las organizaciones criminales: “Obviamente, no lo volverán a hacer. Y creo que mucha otra gente tampoco lo volverá a hacer. Tenemos que proteger nuestro país, y vamos a hacerlo”, declaró.

Hegseth advirtió que otros narcotraficantes que operen en la región “correrán la misma suerte”, dejando abierta la posibilidad de nuevos ataques. También señaló que Nicolás Maduro encabeza un “narcoestado” que representa una amenaza directa para Estados Unidos y sus ciudadanos.

Donald Trump se refirió a Venezuela

El presidente Trump, por su parte, calificó a Venezuela como un “actor muy negativo” en el continente, mencionando además el impacto de la migración venezolana y el rol del Tren de Aragua, al que describió como “una de las peores pandillas del mundo”.

La noticia fue reportada por Caracol Radio, medio que recogió tanto las declaraciones de Hegseth como las afirmaciones de Trump sobre la operación militar.

Enlace externo: Venezuela