Con miras al Mundial de Fútbol 2026, Estados Unidos inició la instalación de controles biométricos automáticos en sus aeropuertos. El primero en contar con esta tecnología es el Aeropuerto Internacional de Atlanta, considerado el de mayor tráfico en el país.

Estas puertas electrónicas permiten a los viajeros verificar su pasaporte e identidad sin necesidad de un funcionario, lo que agiliza los tiempos de embarque y tránsito, según información de EFE.

La empresa Clear, encargada de implementar este sistema, confirmó que también se instalará en el Aeropuerto Ronald Reagan de Washington D.C. y en la terminal internacional de Seattle-Tacoma.

Según la compañía, el objetivo es ampliar su red en distintos aeropuertos del país no solo de cara al Mundial 2026, sino también al 250.º aniversario de la independencia de EE.UU. y al creciente número de viajes aéreos en territorio nacional.

El Gobierno estadounidense proyecta que más de 40 millones de turistas arriben al país entre 2025 y 2026, motivados por grandes eventos deportivos y culturales:

Mundial de Fútbol 2026

Ryder Cup 2025

Celebración del 250.º aniversario de EE.UU.

Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Juegos Paralímpicos

Migración y controles más estrictos

La organización del Mundial coincide con un escenario de tensiones en torno a la política migratoria del presidente Donald Trump. El mandatario advirtió que algunos países podrían enfrentar mayores dificultades para ingresar al territorio durante la cita mundialista.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que se revisará “a fondo” la documentación de los visitantes que lleguen para el torneo.

Este tipo de restricciones ya se vivieron en el reciente Mundial de Clubes organizado en EE.UU. En aquella ocasión, algunos jugadores tuvieron problemas para obtener la visa.

El caso más sonado fue el del defensor argentino Ayrton Costa (Boca Juniors), a quien le fue negado el documento en dos oportunidades por procesos judiciales pendientes, aunque finalmente logró ingresar al país a tiempo.

