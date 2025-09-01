La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se refirió la mañana de este lunes 1 de septiembre a los convenios de Ecuador con otros países. Entre ellos, mencionó un convenio con Estados Unidos para recibir refugiados.

En una entrevista en Ecuavisa, la Canciller se refirió a la próxima llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio a Ecuador, y destacó los convenios de Ecuador con ese país.

Sommerfeld destacó que los principales temas a tratar en la reunión serán seguridad y migración, temas en los que ya han venido cooperando, sobre todo en la lucha contra organizaciones terroristas.

En torno a ello, dijo que Estados Unidos solicitó a Ecuador tener un convenio de tercer país que no es como el que tiene con El Salvador, que recibe prisioneros para ubicarlos en sus cárceles.

En el caso del convenio con Ecuador, se trataría de un programa limitado que responde a personas refugiadas de ciertas nacionalidades y que no tengan antecedentes delincuenciales. Además, estas personas deben reunir ciertas características, como tener un buen estado de salud, no estar enfermos, y cubrir lo que Ecuador sí puede cubrir de forma limitada, es decir, que no represente un gasto para el Estado.

Según la ministra Sommerfeld, la cantidad de estos deportados podría ser de unos 300 por año.

Este es un programa de los que se está negociando con Estados Unidos como parte de la cooperación bilateral.

La Ministra también especificó que en cuanto a José Serrano, el Ecuador no ha solicitado la extradición ni la deportación a Estados Unidos.

