La red social TikTok se ha convertido en escenario de un engaño peligroso. A través de publicaciones, personas afirman poder tramitar visas o supuestas promociones para ingresar a Estados Unidos. La Embajada de ese país alertó sobre el riesgo de estas ofertas.

Más noticias

Cuidado con ofertas de visas para Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador, a través de su cuenta de X, publicó la alerta. La institución mencionó: “No te dejes engañar por publicaciones en TikTok donde coyotes ofrecen visas falsas o “promociones” para entrar a los EE.UU”.

Del mismo modo, la entidad refirió: “Ese mensaje es fraudulento. La verdad es que si cruzas con documentos falsos, no te dejarán pasar y podrías enfrentar consecuencias graves”.

No te dejes engañar por publicaciones en TikTok donde coyotes ofrecen visas falsas o “promociones” para entrar a los EE.UU. Ese mensaje es FRAUDULENTO.



La verdad es que si cruzas con documentos falsos, no te dejarán pasar y podrías enfrentar consecuencias graves.#NiLoIntentes… pic.twitter.com/u9iZX8mhi0 — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) August 26, 2025

Estados Unidos exige papeles legítimos. Ni fotos, ni resúmenes de requisitos, ni supuestos canalizadores garantizan una visa. Solo los canales establecidos, como embajadas, consulados, sitios oficiales direccionan procesos formales.

De ahí que, la Embajada agregó: “Usar documentos falsificados para tratar de cruzar la frontera ilegalmente es un delito. No podrás entrar“.

Tipos de visas para Estados Unidos

En la página web de la Embajada se menciona, por ejemplo, que para visitas a corto plazo a los Estados Unidos de América (turismo, negocios, educación y otros), las personas pueden dirigirse directamente a la solicitud en línea en este enlace.

En cambio, para visados de inmigrante, que son emitidos a personas extranjeras que aspiran a vivir y trabajar permanentemente en ese país, se puede visitar el sitio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos para obtener los formularios adecuados.

Por otro lado, la entidad cuenta con un asistente virtual para consultar sobre los visados. Se puede ingresar a través de este portal.

Te recomendamos: