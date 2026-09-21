Activan la emergencia frente al grave fenómeno de El Niño en California

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La intensificación de las anomalías oceánicas precipitó la puesta en marcha de planes de contingencia para resguardar a las poblaciones locales. El impacto proyectado del fenómeno de El Niño en California motivó que el gobernador Gavin Newsom declare formalmente el estado de emergencia, un mecanismo legal orientado a facilitar la asignación expedita de fondos y la movilización de equipos técnicos frente a temporales de magnitud histórica, según EFE.

Riesgos climáticos por el fenómeno de El Niño en California

Según la Gobernación de ese estado, este evento de origen natural se perfila como uno de los más rigurosos jamás documentados. Los pronósticos estructurados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advierten que el territorio enfrentará un invierno caracterizado por un volumen de aguaceros y nevadas sustancialmente más elevado que los rangos regulares.

I'm declaring a state of emergency to mobilize state resources for a potentially historic El Niño winter in California.



With higher risks of heavy rain, flooding, and mudslides over the next several months, we're launching a whole-of-government effort to protect Californians. pic.twitter.com/nOcdVn8dwx — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 21, 2026

Newsom puntualizó que la anticipación procura garantizar que los residentes se mantengan a salvo en sus viviendas y protegidos de las inclemencias temporales.

Despliegue logístico y protección de carreteras

La disposición de emergencia ordena a las diversas entidades del aparato estatal coordinar tareas preventivas para reducir las secuelas de aludes, anegaciones y afectaciones directas sobre la franja costera.

Según informa EFE, las directrices instruyen acelerar el abastecimiento de provisiones prioritarias, intervenir sobre las carreteras y salvaguardar la infraestructura básica, focalizando la atención en los poblados que registran mayor grado de vulnerabilidad.

Causas oceanográficas y tendencia térmica global

Este ciclo meteorológico, que se presenta cíclicamente en lapsos de dos a siete años, se produce a raíz del recalentamiento fuera de lo común en las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Dicho calentamiento altera la circulación climática planetaria, detonando sequías severas en regiones comúnmente húmedas y desatando precipitaciones torrenciales sobre áreas desérticas.

Según EFE, una publicación científica de la revista Science reveló que estos eventos son actualmente un 36% más intensos en comparación con los periodos previos a la era industrial, manifestando una aceleración marcada durante las últimas cuatro décadas de la mano del calentamiento general del planeta.

Efectos invernales y antecedentes en San Francisco

Las previsiones técnicas anticipan un escenario de alta humedad. El meteorólogo líder del Centro de Predicción Climática de la NOAA, Scott Handel, explicó a la agencia que, tras un mes de octubre con registros pluviales atípicos en suelo estadounidense, el invierno experimentará repercusiones meteorológicas sumamente acentuadas.

El antecedente más severo en los archivos climáticos data de febrero de 1998, cuando los temporales derivados de esta anomalía convirtieron a dicho periodo en el más lluvioso en los anales de San Francisco, al registrar una acumulación histórica cercana a los 37 centímetros de agua.

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