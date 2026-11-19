Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Elon Musk cuestionó el dinero destinado a respaldar a candidatos republicanos, luego de las importantes victorias demócratas en los comicios del 3 de noviembre de 2026.

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El empresario reconoció que se siente “bastante tonto” por haber gastado cientos de millones de dólares para apoyar a candidatos republicanos en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos. Sus declaraciones se producen después de que los demócratas consiguieran importantes victorias electorales.

Durante una conversación con el periodista Andrew Ross Sorkin, en el DealBook Summit organizado por The New York Times, Musk admitió que no obtuvo los resultados esperados. “Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto mucho a cambio”, afirmó EFE el 18 de noviembre de 2026.

Musk destinó USD 445 millones a campañas republicanas

Según datos de financiación electoral recopilados por OpenSecrets y citados por medios estadounidenses, Musk destinó al menos 445 millones de dólares a las elecciones federales de este año.

Una parte importante de esos recursos se canalizó mediante America PAC, su comité de acción política. La organización concentró sus esfuerzos en respaldar a candidatos republicanos y cuestionar a sus rivales demócratas.

En Texas, el grupo gastó alrededor de 47 millones de dólares en la contienda al Senado contra el demócrata James Talarico.

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El empresario dice que estuvo concentrado en sus compañías

Durante el encuentro, Musk también señaló que no prestó demasiada atención personal a las campañas. Explicó que estaba concentrado en desarrollar sus empresas SpaceX y Tesla.

El empresario participó en el evento celebrado en el Lincoln Center de Nueva York. La jornada reunió a figuras empresariales, políticas y tecnológicas. EFE destacó que entre los invitados estuvieron el vicepresidente JD Vance y el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman.

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Los demócratas lograron importantes victorias electorales

Los resultados del 3 de noviembre de 2026, representaron un avance significativo para los demócratas. El partido recuperó el control de ambas cámaras del Congreso y obtuvo nueve escaños que estaban en manos republicanas en el Senado.

En la Cámara de Representantes consiguió una ganancia de 42 escaños. Uno de los resultados más simbólicos ocurrió en Texas, donde James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton.

La victoria puso fin a una racha de casi cuatro décadas sin triunfos demócratas en una elección al Senado en ese estado, según EFE.

Con información de EFE

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