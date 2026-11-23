Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

El magnate Elon Musk celebró este lunes 23 de noviembre de 2026, el regreso de Jensen Huang como consejero delegado de Nvidia. El empresario calificó la decisión como una rectificación de un error, después de que el directivo fuera apartado del cargo menos de dos semanas antes.

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“Se ha rectificado el error”, escribió Musk en su cuenta de X, tras conocerse el anuncio del consejo de administración de la tecnológica. En otra publicación anterior, el propietario de Tesla y SpaceX había expresado su respaldo a Huang con un breve mensaje: “Está hecho”.

Elon Musk cuestionó la salida del director de Nvidia

Musk había manifestado públicamente su desacuerdo con la salida de Huang, anunciada el pasado 12 de noviembre de 2026. Incluso aseguró que estaba dispuesto a contratarlo después de conocerse su dimisión.

Según informó EFE, el regreso del cofundador fue recibido con optimismo por los mercados. Las acciones de Nvidia registraban un incremento cercano al 30 % este lunes, tras el anuncio de su reincorporación a la dirección ejecutiva.

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Nvidia investiga posibles vínculos con inteligencia extranjera

La salida de Huang estuvo relacionada con revelaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales. Una de ellas involucraría a una mujer sospechosa de colaborar con los servicios de inteligencia chinos.

Nvidia aseguró que el regreso de su cofundador no representa un riesgo para la seguridad nacional. Además, indicó que el ejecutivo colaborará plenamente con una investigación interna sobre los informes de una posible operación de inteligencia extranjera.

EFE señaló que la compañía busca esclarecer las circunstancias relacionadas con estas informaciones.

Donald Trump también celebra el regreso de Jensen Huang

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también expresó su satisfacción por la decisión de Nvidia.

Huang había dejado la dirección el 12 de noviembre, en medio de la polémica por sus relaciones personales. Entre las personas mencionadas figura Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed.

Con su restitución, el cofundador vuelve a encabezar una de las compañías tecnológicas más importantes del sector de los semiconductores y la inteligencia artificial.

Con información de EFE

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