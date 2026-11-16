Jensen Huang analiza regresar como consejero delegado de Nvidia tras su renuncia

Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

El empresario Jensen Huang analiza regresar como consejero delegado de Nvidia, después de presentar su renuncia la semana pasada por un escándalo relacionado con una presunta espía china. Según informó el diario británico Financial Times (FT), sus aliados presionan para que la junta directiva de la tecnológica estadounidense considere su restitución.

Las personas cercanas al empresario buscan reunir apoyos dentro de Silicon Valley y conseguir el respaldo de la Casa Blanca. Una fuente consultada por el FT aseguró que están organizando un centro de operaciones para impulsar su regreso.

Según EFE, estas iniciativas cuentan con el respaldo del propio Huang. Entre los empresarios que han expresado su apoyo figuran Elon Musk, consejero delegado de Tesla y SpaceX, y Tim Sweeney, de Epic Games.

Los aliados de Jensen Huang presionan a Nvidia

La junta directiva de Nvidia mantiene una investigación independiente sobre la conducta del empresario. Sin embargo, algunos empleados han manifestado su respaldo y desean que vuelva a dirigir la compañía.

El FT señala que Huang conserva el apoyo de varios integrantes de la industria tecnológica. La empresa es considerada líder mundial en el diseño de hardware para inteligencia artificial.

Mientras tanto, Colette Kress, quien fue directora financiera de Nvidia, asumió el cargo de consejera delegada interina.

Las acciones de Nvidia caen tras la renuncia

La salida de Huang tuvo repercusiones en el mercado bursátil. Según EFE, las acciones de Nvidia llegaron a perder un 14 % en el mercado estadounidense Nasdaq después de conocerse su dimisión.

La polémica relación con una empresaria china

Huang admitió haber mantenido una relación extramarital con Alice Huang, empresaria china y exdirectiva de Megaspeed, una compañía de centros de datos con sede en Singapur.

Los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que ella fue reclutada por el Ministerio de Seguridad de China para acercarse al fundador de Nvidia.

Además, varios medios informaron sobre presuntos vínculos sentimentales de Huang con otra empleada de la compañía, un asunto que también forma parte de la controversia.

Con información de EFE

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