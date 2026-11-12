Jensen Huang renuncia con efecto inmediato como CEO de Nvidia

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, renunció este jueves 12 de noviembre de 2026 a sus cargos como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva de la compañía. Su salida tiene efecto inmediato. La empresa tecnológica estadounidense anunció que Colette Kress, directora financiera, asumirá temporalmente el liderazgo mientras comienza la búsqueda de un sucesor permanente, informó EFE.

La decisión llega en medio de una crisis reputacional que involucra al empresario de 63 años. La controversia surgió tras revelaciones sobre una relación extramatrimonial con Alice Huang, ejecutiva de una empresa tecnológica de Singapur, señalada por servicios de inteligencia estadounidenses como presunta colaboradora de China.

Nvidia nombra a Colette Kress como CEO interina

En un comunicado oficial, la junta directiva agradeció a Jensen Huang sus contribuciones durante los 33 años transcurridos desde la fundación de Nvidia. También anunció el inicio de un proceso para seleccionar a un nuevo consejero delegado.

Kress, quien ocupa la vicepresidencia ejecutiva y la dirección financiera desde septiembre de 2013, conservará sus responsabilidades económicas mientras ejerce como directora ejecutiva interina.

Además, la compañía nombró a Harvey C. Jones como primer presidente de su junta directiva. El ejecutivo es expresidente y exconsejero delegado de Synopsys, según informó EFE.

La investigación que precipitó la salida de Jensen Huang

El consejo de Nvidia contrató al bufete Wachtell Lipton para investigar las circunstancias relacionadas con el caso y posibles conflictos de interés. Las autoridades estadounidenses también examinan las denuncias sobre supuestas conexiones con operaciones de transferencia de chips hacia China.

El pasado domingo, Huang reconoció públicamente que había sido infiel a su esposa y ofreció disculpas a su familia y a los trabajadores de la compañía.

Nvidia mantiene la fecha de sus resultados financieros

Pese al cambio en su dirección, Nvidia confirmó que presentará sus resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027 el martes 17 de noviembre, después del cierre de Wall Street.

La salida de Huang marca un cambio histórico para una empresa que fundó en 1993 y que se convirtió en uno de los principales referentes mundiales de la inteligencia artificial, señaló EFE.

Con información de EFE

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