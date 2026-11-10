China desafía restricciones para acceder a chips de Nvidia

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

China ha encontrado alternativas para acceder a los chips de inteligencia artificial (IA) más avanzados de Nvidia, pese a las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos. El gigante asiático recurre a terceros países, centros de datos y presuntas redes de contrabando para obtener esta tecnología.

El tema volvió a generar atención tras las informaciones sobre Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, y su supuesta relación extramarital con una ejecutiva china vinculada a una empresa de Singapur bajo sospecha de traficar microchips hacia China.

Según El Colombiano, estas operaciones evidencian las dificultades de Washington para controlar el acceso chino a los procesadores de alta gama.

¿Por qué Estados Unidos restringe los chips de Nvidia?

Las GPU de Nvidia permiten procesar grandes cantidades de datos y son fundamentales para entrenar modelos de inteligencia artificial. Su demanda aumentó considerablemente desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022.

Washington mantiene restricciones sobre los procesadores más avanzados, como Blackwell y Rubin, por sus posibles aplicaciones militares. Sin embargo, flexibilizó algunos controles sobre los chips H200, menos potentes, aunque sujetos a condiciones comerciales.

Terceros países facilitan el acceso a los microchips

Una de las alternativas consiste en alquilar capacidad de procesamiento en centros de datos ubicados fuera de China. Así, empresas chinas pueden utilizar chips instalados en países del sudeste asiático.

El Colombiano recoge explicaciones de analistas que señalan que los controles estadounidenses regulan el destino de exportación, pero no necesariamente la identidad del usuario final.

También existen sospechas de contrabando. Informaciones periodísticas han señalado posibles operaciones para trasladar procesadores desde el extranjero.

Huawei acelera la competencia tecnológica china

China también impulsa sus propios fabricantes. Huawei desarrolla procesadores para reducir su dependencia de Nvidia, mientras empresas como DeepSeek exploran alternativas para entrenar modelos de IA.

Según El Colombiano, los chips chinos avanzan rápidamente, aunque todavía presentan desventajas en rendimiento, costos y eficiencia energética frente a los estadounidenses.

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